Springtij feliciteert Hannah Prins met de Wubbo Ockels Nova Zembla talentprijs 2024. De jury selecteerde Hannah als winnaar vanwege haar vastberaden activisme en niet-aflatende inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Als ambassadeur van Stop Ecocide heeft ze een cruciale rol gespeeld in het vergroten van het bewustzijn rond de klimaatcrisis en het erkennen van ecocide als internationale misdaad. Haar acties zijn krachtig, maar vreedzaam, altijd in overleg met betrokken partijen om de veiligheid te waarborgen. Haar juridische kennis, gecombineerd met een filosofische en politieke achtergrond, benadrukt haar toewijding om het rechtssysteem in te zetten voor ecologische bescherming.

Juryrapport

Hannah Prins is vooral bekend van de stevige acties, een ware activist. Maar met rede, in overleg met bv. de politie om het veilig te houden. Met rede, maar wel doortastend, en met niet aflatende energie om al haar expertise in te zetten. Zij studeerde filosofie en Politieke wetenschappen. Daarnaast volgde zij een masteropleiding in (klimaat)strafrecht en internationaal recht.

Ze is medeauteur met Jantijn Anema van het boek: ‘Je bent jong en je wilt wat toekomst. Een redelijk radicaal verhaal’.

Prins was een boegbeeld van Extinction Rebellion en is ambassadeur van Stop Ecocide. Haar betrokkenheid bij Extinction Rebellion, een beweging die vreedzaam verzet pleegt tegen de klimaatcrisis, getuigt van haar bereidheid om ongemakkelijke waarheden te verkondigen en actie te ondernemen, zelfs wanneer dit weerstand oproept. Haar werk heeft bijgedragen aan een groeiend bewustzijn van de urgentie van klimaatactie en heeft talloze mensen geïnspireerd om zelf in beweging te komen. Binnen de campagne Stop Ecocide zet zij zich in voor de erkenning van ecocide als een internationale misdaad. Dit initiatief, gericht op het strafbaar stellen van grootschalige milieuschade, is een baanbrekende poging om het rechtssysteem in dienst te stellen van de bescherming van de planeet. Haar betrokkenheid bij dit project benadrukt haar diepe overtuiging dat juridische instrumenten essentieel zijn om ecologische vernietiging te stoppen en verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Zij zoekt het podium om de boodschap over de bühne te brengen, van talkshows, buitenhof tot de slimste mens aan toe.

Misschien vindt haar aanpak wel de roots in karate waarbij zij de bruine band heeft. Karate in Japanse stijl benadrukt de psychologische elementen zoals doorzettingsvermogen, onbevreesdheid, deugdzaamheid en leiderschapsvaardigheden. Deze elementen zijn zeer herkenbaar in de aanpak van de genomineerde.

De jury is daarom vereerd om de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs te overhandigen aan Hannah Prins.

Wubbo Ockels prijs

Het is nu 11 jaar geleden dat Wubbo Ockels op Springtij Forum de later zo genoemde Bergrede hield. Daarin vergeleek Wubbo zijn ziekte kanker met de slechte staat van de wereld die, zoals hij dat noemde, ook aan kanker lijdt. Wubbo heeft toen de Springtij Brandaris prijs mogen ontvangen voor niet aflatende ijver om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de planeet en de hoop voor toekomstige generaties. Hij gaf ook meermaals aan: ‘optimisme is een opdracht’.

De Wubbo Ockels prijzen worden sindsdien jaarlijks uitgereikt tijdens Springtij Forum aan mensen die een fundamentele bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. De Wubbo Ockels Nova Zembla talentprijs is juist voor een bijzonder talent die significante impact van handelen op Nederland heeft gemaakt. Innovatief, creatief en hoopvol.