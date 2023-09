De beweging voor Regeneratie wordt steeds groter en dat is fantastisch. Want Regeneratieve Landbouw laat zien dat landbouw en natuur, gezonde voeding, gezonde mensen en gezonde dieren heel goed samen kunnen gaan. Regeneratie is inmiddels zo populair dat ook de agro-industrie er een slaatje uit denkt te kunnen slaan. Agro-multinationals en food bedrijven, maar ook producenten van krachtvoer, pesticiden en kunstmest proberen de term te kapen om hun destructieve praktijken te kunnen blijven uitvoeren. Maar een voedselsysteem dat het leven op onze planeet vernietigt kan nooit de wereld voeden.

“Op 6 september, de dag dat de commercieel opgezette Regenerative Agriculture and Food Summit in Amsterdam van start gaat en waaraan greenwashende bedrijven verbonden zijn, organiseert We Are The ReGeneration aan de overkant van het IJ, een counter-summit: Regeneration, The Real Thing bij de Tolhuistuin in Amsterdam van 13:00-18:00. Met pionierende boeren, wetenschappers, activisten, journalisten en bedrijven die daadwerkelijk regeneratief zijn. Gesprekken en presentaties met en door regeneratieve boeren, bedrijven als Wilderland die regeneratie in de praktijk brengen, onderzoeker Loekie Schreefel (WUR, TIFFN) die greenwashing onderzocht binnen regeneratieve landbouw, een bullshit-bingo en Tessa Wernink (mede-oprichter FairPhone) met een workshop hoe je als corporate activist jouw bedrijf of organisatie van binnen uit verandert.”

Mark Aink, mede-oprichter We Are The ReGeneration, over waarom we dit organiseren: “Regeneratieve landbouw werkt met de natuur samen en herstelt haar. Het is wereldwijd een van de meest veelbelovende bewegingen in de transitie naar een gezond landbouw- en voedselsysteem, maar dreigt door greenwashende bedrijven uit de agro-industrie een holle term te worden als we geen tegengas geven en ons niet hard maken voor wat regeneratie betekent. Regeneratie stelt het leven centraal, daarin passen bedrijven die het leven en onze planeet vernietigen per definitie niet.”

“De échte pioniers van de regeneratieve beweging stellen het leven centraal, in plaats van geld verdienen ten koste van het leven.”

Gelukkig zijn er genoeg boeren, initiatieven en bedrijven die wél het goede voorbeeld geven. Zij zetten het leven in alles wat ze doen centraal stellen, in plaats van geld verdienen ten koste van het leven. Pioniers laten zien dat als je met de natuur werkt, je echt onze wereld kan transformeren.

Zoals b.v. Winny & Arjen van Buuren dat doen door al jaren de bodembiologie centraal te zetten: “Dat is het belangrijkste productiekapitaal dat je als boer hebt, want het bodemleven verzorgt jouw gewassen. Het is echt geen rocket science, alleen de agro-industrie wil er niet aan, want aan echte regeneratieve landbouw valt voor hen niks te verdienen.”