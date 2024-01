De vertrouwde koker van Pringles is in een nieuw jasje gestoken. Het chipsmerk stapt namelijk over op een verpakking met een papieren bodem in plaats van een metalen. Deze nieuwe koker van 165 gram bestaat voor 90%* uit papier en kan na gebruik in de papierbak worden gedeponeerd, klaar voor recycling. Zo kan iedereen blijven genieten van de vertrouwde smaak, terwijl de verpakking na gebruik een tweede leven krijgt. De nieuwe koker heeft bovendien een meer natuurlijke en rustigere look and feel gekregen, die aansluit bij de duurzamere recyclebare verpakking.

Nieuwe verpakking, zelfde kwaliteit

De iconische koker van Pringles werd in 1970 voor het eerst gelanceerd. Een revolutionaire verpakking, die ervoor zorgt dat de chips langer vers blijft, minstens 15 maanden. Na opening zorgt het dekseltje er nog steeds voor dat je de chips een tijdje goed kunt bewaren, wat voedselverspilling tegengaat. Het plastic dekseltje is gemaakt van polypropyleen, dat al grotendeels recyclebaar is. Met de komst van de nieuwe verpakking is de smaak onveranderd goed gebleven. Wel heeft de vernieuwde koker een meer natuurlijke look gekregen. De lancering van de recyclebare Pringles koker die voor 90% uit papier bestaat, is een belangrijke stap voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen van Pringles en moederbedrijf Kellanova. Met het volledige project, inclusief de implementatie van de nieuwe technologie, is een investering van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

“In het kader van ons ESG-programma Better Days, hebben we hard gewerkt om meer te doen voor het milieu. De recyclebare Pringles-koker is een volgende stap in onze duurzame verpakkingsreis. Door de test met de papieren koker die we in 2020 hebben gedaan, weten we al dat consumenten dol zijn op de nieuwe look. Door een flinke investering te doen, laten we zien dat we het beste voor hebben met onze planeet, en dat zaken zoals duurzame verpakkingen top of mind blijven.”- Johan Van Batenburg, directeur van de Pringles fabriek in Mechelen.

Recyclebare koker

Doordat het stalen uiteinde wordt vervangen door papier, kunnen de kokers in de toekomst makkelijk gerecycled worden. Als de koker leeg is, kan deze zo in de oud papier- en kartonbak gegooid worden. De lancering volgt op testen met een stalen koker in Italië in 2019 en een papieren koker in het Verenigd Koninkrijk in 2020. Ook het gebruikte papier komt voor het grootste deel uit gerecyclede materialen (wat ook al het geval was bij de huidige verpakking). Prettig is dat op de verpakking duidelijk blijkt dat de verpakking recyclebaar is en welke recycle-instructies de consument moet volgen**.

Uit consumentenonderzoek naar de nieuwe kokers blijkt dat 70% van de mensen de nieuwe koker qua look and feel leuker vindt dan zijn voorganger. 93% van de consumenten was daarnaast van mening dat de nieuwe koker laat zien dat Pringles een merk is dat geeft om het milieu.

* De koker van 165 gram zal voor 90% uit papier bestaan.

** De papieren onderdelen van de koker kunnen gerecycled worden. Kijk op de verpakking voor de instructies.