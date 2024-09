Droppie, de Amsterdamse start-up die werkt aan een afvalvrije toekomst, heeft als eerste in Nederlands stedelijk gebied een statiegeldmachine geplaatst waar meerdere flesjes en blikjes in één keer worden ingenomen. Midden in Amsterdam-West kunnen bewoners nu statiegeldmateriaal per zak of doos inleveren. Met de machine maakt Droppie het makkelijker voor consumenten om statiegeldverpakkingen in te leveren. Daarnaast test Droppie het inzamelen van statiegeldverpakkingen en andere plasticstromen in een grote stad.

Het inleveren van recyclebare materialen moet voor de consument gemakkelijker gemaakt worden, met als doel dat er meer wordt ingezameld. In de ‘Dropper’, zoals de bijnaam van de nieuwe statiegeldmachine luidt, kunnen mensen statiegeldverpakkingen per zak of doos in één keer inleveren. Met als voordeel dat ze flesjes en blikjes niet meer per stuk in de machine hoeven te leggen. Dit is de eerste keer dat dit type machine midden in een stad is geplaatst.

Stef Traa, mede-oprichter van Droppie, zegt: “Het is ontzettend belangrijk dat we recyclebaar materiaal zoveel mogelijk inzamelen. Maar dat consumenten dat wel zo gemakkelijk mogelijk kunnen doen. Aangezien veel statiegeldmaterialen thuis al in zakken of dozen worden verzameld, moet het ook zo ingeleverd kunnen worden. Daarom zijn we enorm blij dat we als eerste deze machine in een grote stad hebben kunnen plaatsen. Consumenten kunnen honderden items tegelijk inleveren, en krijgen daarvoor direct geld bijgeschreven op hun eigen Droppie-app.”

Data en onderzoek voor verbetering recycling

Droppie biedt een inzamelpunt waar consumenten gescheiden afval kunnen inleveren tegen een beloning. Naast statiegeld wordt ook ander materiaal zoals elektronica, textiel en sinds kort ook vormvaste plastic verpakkingen gescheiden ingezameld. Correcte scheiding hiervan is belangrijk om het materiaal daadwerkelijk circulair te maken. Droppie registreert alles wat wordt ingeleverd en haalt hiermee naast afval ook grote hoeveelheden data op. Het biedt hiermee een platform voor onderzoek naar verbetering van het hergebruik van afval. Voor de nieuwe statiegeldmachine betekent dit het meten van de effectiviteit ervan in de stad.

Partners voor pilot

Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, is als partner van Droppie verantwoordelijk voor het leveren van de machine en is blij dat deze statiegeldmachine voor het eerst in een stad komt te staan. Hester Klein Lankhorst, voorzitter Raad van Bestuur van Verpact, licht toe: “Hoe meer statiegeldverpakkingen worden ingeleverd, hoe beter dat is. Zo wordt zwerfafval voorkomen en kunnen we blikjes en flesjes recyclen tot grondstof voor nieuwe blikjes en flesjes. Met de nieuwe machine bij Droppie, is het ook nog eens heel makkelijk om veel statiegeldverpakkingen tegelijk in te leveren. We willen deze statiegeldmachines graag op veel meer plekken in het land plaatsen om het consumenten makkelijker te maken statiegeld in te leveren.”

Onlangs is Droppie – in samenwerking met Verpact – begonnen met een pilot voor het gescheiden inzamelen van vormvaste plastic verpakkingen. “Om de recycling naar een hoger plan te tillen, moet je buiten de gebaande paden denken en kijken hoe je bijvoorbeeld de inzameling anders kunt organiseren. Makkelijker voor de consument en beter voor de recycling. Door met Droppie vormvaste plastic verpakkingen apart in te zamelen, doen wij belangrijke ervaring op met het testen van een inzamelpunt in een grote stad en leren we over de kwaliteit van ingezameld materiaal”, benadrukt Klein Lankhorst.

Gebruikers van Droppie kunnen vormvaste plastic verpakkingen inleveren en krijgen hiervoor een financiële beloning. Dit levert aan de achterkant een schonere plastic afvalstroom op die beter gerecycled kan worden.

Verdienen aan statiegeld

Droppie draagt als commercieel bedrijf actief bij aan het recycling-ecosysteem. Een groot scala aan recyclebare materialen, van verpakkingen tot textiel en elektronica en frituurvet, kunnen in de winkel worden ingeleverd voor een vergoeding. Via de app kiezen intussen al meer dan 2500 klanten ervoor om te sparen, te worden uitbetaald of om te doneren aan een goed doel. Sparen kan daarbij ook gezamenlijk, voor bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een inzameling voor de lokale sportclub.

Vanuit de eerste winkel in Amsterdam wil Droppie verder groeien binnen Nederland door op te schalen. Mede-oprichter Natascha Hermsen schetst: “Wij willen het recycling-ecosysteem naar het niveau tillen waar het hoort te zijn. Daarvoor willen we heel Nederland meekrijgen. Daar hebben we ons bedrijfsmodel ook op ingericht; dat we kunnen opschalen naar een niveau dat we voor iedereen, overal in het land recyclen een makkelijke dagelijkse bezigheid kunnen maken.”