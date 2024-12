Met de opening van de self-service Dropper in een gerecyclede zeecontainer op het Marineterrein start de landelijke uitrol van Droppie. Zwanet van Lubek, managing director van AMS Institute, zal de officiële opening van de Dropper verrichten, een bulkmachine voor statiegeldverpakkingen en gescheiden inzameling van textiel, e-waste en plastic verpakkingen. Zij doet dit in gezelschap van Stichting De Regenboog Groep en vertegenwoordigers van Statiegeld Nederland, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) en gemeente Amsterdam, partners van Droppie.

Mede-initiatiefnemer Stef Traa: “Droppie werkt aan een circulaire economie en om recycling te verbeteren zorgen we voor een schone, gescheiden inzameling. We moedigen consumenten aan om recyclables thuis te scheiden en schone materialen in te leveren bij ons. Na het succes van de Dropper-recyclemachine in onze winkel in Amsterdam is het nu tijd voor de self-service Dropper in een gerecyclede zeecontainer. Tijdens de opening vertellen we meer over onze grootse toekomstplannen richting een circulaire economie.”

“We zijn blij en vereerd dat AMS Institute – en in het bijzonder Zwanet van Lubek – deze opening mede mogelijk maakt. AMS Institute werkt er hard aan om steden duurzamer, welvarender, veerkrachtiger en rechtvaardiger te maken.”

Verpact is partner van Droppie bij het gescheiden inzamelen van plastic. Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact) heeft de bulkmachine geplaatst. Beiden zijn blij met de tweede Dropper-locatie. Hiermee kunnen meer statiegeldverpakkingen en schoner plastic worden ingezameld. Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur Verpact, zegt: “Om verpakkingen weer terug te laten komen als grondstof voor nieuwe verpakkingen, ondersteunen wij dit soort initiatieven van harte. Droppie maakt het makkelijker en aantrekkelijker om afval goed te scheiden. Dat levert schonere stromen op die beter te recyclen zijn, wat ook keihard nodig is om aan (komende) regelgeving te voldoen.”

Elke Nederlander produceert bijna 490 kilo afval per jaar

Nederlanders produceren bijna 490 kilo afval per persoon per jaar, waarvan slechts 59% effectief wordt gescheiden en gerecycled. Droppie wil dit percentage verhogen door burgers te stimuleren meer en beter te recyclen. Droppie heeft met de Dropper een baanbrekende recycling-innovatie gelanceerd met een unieke inzamelmethode, registratiesystemen en een mobiele app die gebruikers aanmoedigt om alle soorten consumentenafval effectief te recyclen. De Droppie-aanpak combineert community, educatie en kleine beloningen om het recycling-gedrag positief te beïnvloeden; een belangrijke stap naar een circulaire economie. Voor het inspirerende concept en de maatschappelijke rol won Droppie in oktober 2024 een Wecycle Award.