Elements, een vooraanstaande distributeur van outdoormerken als Patagonia, Klean Kanteen en Care Plus, zet zich in om binnen de distributiesector een inspirerend voorbeeld te zijn op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Antwerpse familiebedrijf ontving onlangs het B Corp certificaat en zet nu een nieuwe stap voorwaarts met de introductie van de ‘impactkorting’: een korting die retailklanten vanaf het aankoopseizoen voor S24 kunnen ontvangen op basis van hun positieve inspanningen op milieugebied. Hiermee wil Elements een nodige kettingreactie binnen de sector veroorzaken.

Impactkorting: een profijt voor de retailindustrie en het milieu

Uit onderzoek blijkt dat slechts 42% van de outdoorretailers iets op hun website vermeldt over hun inspanningen op duurzaamheidsvlak. Dat moet en kan anders, vindt Elements. Het familiebedrijf stelt positieve impact al jaren centraal in hun bedrijfsactiviteiten en spoort de sector aan meer voor het milieu te doen door ‘impactkorting’ te bieden aan retailklanten die aantoonbare impact maken. De korting komt in twee verschillende vormen:

1% korting: deze is van toepassing op retailers die hernieuwbare elektriciteit gebruiken binnen hun gehele organisatie of die klimaatneutraal gecertificeerd zijn door een aanvaarde derde partij. De criteria voor hernieuwbare energie benadrukken het belang van regionale productie en afname.

2% korting: geldt voor retailers die B Corp-gecertificeerd zijn, lid zijn van 1% for the Planet, of die een door het Science Based Target-initiatief goedgekeurde doelstelling voor verminderde CO2-emissies kunnen voorleggen.

Philippe Declerq, woordvoerder van Elements licht toe: “Zowel wij als de outdoormerken die we vertegenwoordigen hebben een sterke passie voor de planeet. Het is hoog tijd die te verankeren in onze partnerships. We begrijpen dat niet iedereen direct kan profiteren van de impactkorting, hetzij door tijdgebrek of budgettaire beperkingen. Maar we zijn toegewijd om onze retailpartners te adviseren en begeleiden op hun weg naar een duurzamere toekomst. Het ultieme doel is om een kettingreactie in de sector teweeg te brengen en te laten zien dat kleine ondernemingen met beperkte middelen een grote impact kunnen hebben.” Retailpartner Bever verwelkomt de impactkorting met open armen. Christian de Jong, Manager Innovation & Sustainability: “In de huidige retailomgeving, waar duurzaamheid een groeiende prioriteit is voor zowel consumenten als bedrijven, juichen we initiatieven zoals de impactkorting sterk toe. Elements heeft altijd al een sterke focus gehad op duurzaamheid en deze nieuwe korting is een uitstekende manier om retailers te stimuleren om keuzes te maken ten gunste van onze aarde.”

Kleine onderneming, grote impact

Elements onderscheidt zich niet alleen door de impactkorting, maar ook op diverse andere vlakken binnen de import- en distributiesector. Sinds de oprichting in 2010 doneerde de outdoordistributeur al €200.000 aan verschillende lokale non-profitorganisaties (o.a. Natuurpunt, Klimaatzaak, Zero Waste NL) als onderdeel van hun lidmaatschap van 1% for the Planet. Recentelijk ontving het bedrijf het B Corp-certificaat, wat hun toewijding aan ethisch ondernemen en duurzaamheid nog verder onderstreept. Yannick Meijers, Wholesale Channel Manager bij Patagonia: “We werken al sinds hun oprichting samen met Elements. Het is een fantastische match; ze zijn professionals die hun bedrijf zien als een kans om bij te dragen aan iets groters. Hun lidmaatschap bij 1% for the Planet en B Corp is daar een getuigenis van.”

Foto: de showroom van Elements in Edegem, België.