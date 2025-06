Vandaag is in de Zeeënbuurt aan de Sont in Lelystad het startsein gegeven voor de bouw van de eerste acht Aer-woningen in Nederland. Woningcorporatie Centrada bundelt de krachten met Dura Vermeer om duurzaam én toekomstgericht in hout te bouwen. Dit is het eerste woningconcept dat uit de Virtual Factory van Dura Vermeer komt rollen.

Het circulaire, houten, volledig geprefabriceerde woningconcept is ontwikkeld door Dura Vermeer. Het bijzondere moment werd gevierd met een symbolische handeling: het planten van een houten minibieb voor de hele buurt. Dit kastje met boeken en bloemzaadjes staat symbool voor de groei van de houten woningen én laat kennis over houtbouw en duurzaamheid groeien in de wijk.

Duurzaam bouwen in hout

Aer is het eerste woningconcept dat voortkomt uit de ‘Virtual Factory’ van Dura Vermeer – een innovatieve manier om toekomstbestendige woningen digitaal en industrieel te produceren. Aer heeft van alle onderzochte concepten binnen het recente onderzoek ‘Woningconcepten en hun duurzaamheidsprestaties’ de laagste materiaalgebonden COâ‚‚-uitstoot per vierkante meter BVO.

Ronald Gouwerok, manager Vastgoed Centrada: “Met dit project zetten we weer stappen op het gebied van houtbouw en het gebruik van circulaire materialen. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid om zuiniger met materialen om te gaan. We experimenteren ook met een andere plattegrond waardoor we efficiënter met ruimte omgaan. Daarnaast is het in het kader van de woning- en klimaatcrisis voor ons een logische keuze om te investeren in duurzame bouw. Houtbouw is namelijk sneller en milieuvriendelijker dan traditionele bouw.”

Bouwen wat nodig is

De acht woningen ‘groeien’ midden in een bestaande wijk. Er is bewust gekozen voor een houten woningconcept dat meer doet met minder. Geen overdaad aan materiaal, geen loze ruimte, maar wél comfort, gezonde materialen en aandacht voor het klimaat.

“We bouwen wat nodig is. Niet meer, niet minder, maar wel beter,” aldus John Haverkort, Directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo. “Aer is ontwikkeld vanuit ons maatschappelijk kompas Het Goede Doen: zo min mogelijk belasting voor de aarde, zoveel mogelijk waarde voor mensen.”

Minibieb als kennisplek in de wijk

Bij de toekomstige bouwlocatie is een minibieb geplaatst in de vorm van een houten huisje, gevuld met boeken over onderwerpen als duurzaamheid, houtbouw en tuinieren. Ook liggen er bloemzaadjes klaar voor buurtbewoners om mee te nemen en zelf in hun tuin een plekje te geven. Zo groeit hier niet alleen een nieuw thuis, maar ook bewustwording rondom de herkomst van dit project en duurzaamheid.