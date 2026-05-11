Amstelwood heeft een volgende, bepalende stap gezet in de realisatie van de houten woontoren aan de Ouderkerkerlaan in Amstelveen. De Hoerabrief is officieel verstuurd. Daarmee zijn alle voorwaarden vervuld en komt het project definitief tot uitvoering.

Bas van Dam (mede – oprichter Being): “De stap naar realisatie maakt Amstelwood tastbaar en voelbaar in de stad. Het is een belangrijk moment, waarin we laten zien hoe duurzame houtbouw en stedelijk wonen samen bijdragen aan de toekomst van Amstelveen.”

Met het versturen van de Hoerabrief kan worden gestart met de sloopwerkzaamheden op de locatie aan de Ouderkerkerlaan 150. Het bestaande tankstation en de voormalige Mercedes‑garage maken plaats voor een nieuw, innovatief woongebouw.

Amstelwood wordt de eerste houten woontoren van Amstelveen en telt 131 woningen, verdeeld over 17 verdiepingen. Het programma bestaat uit 72 koop- en 59 huurappartementen in het middensegment. Op de begane grond komt ruimte voor een buurtgerichte voorziening die bijdraagt aan levendigheid en verbinding met de omgeving. Het gebouw krijgt een hout‑hybride draagconstructie en is ontworpen met veel aandacht voor groen, biodiversiteit en ontmoeting.

Amstelwood is een ontwikkeling van Being en Innova, in samenwerking met Team V architecten, DS Landschapsarchitecten en Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Amsterdam als ontwikkelende bouwer. Samen werken zij aan een toekomstbestendig woongebouw dat zorgvuldig omgaat met ruimte, materialen en leefkwaliteit, en dat inspeelt op de groeiende behoefte aan duurzame stedelijke woningen in Amstelveen.

Met de start van de sloop komt de bouwfase stap voor stap dichterbij. Zo groeit Amstelwood uit tot een nieuwe plek voor huidige en toekomstige Amstelveners – een gebouw dat ruimte biedt om te wonen, elkaar te ontmoeten en onderdeel te zijn van de stad.

Er zijn nog enkele woningtypen beschikbaar. In Amstelwood zijn al woningen te vinden vanaf €360.000. De verkoop is in handen van Eefje Voogd Makelaardij.