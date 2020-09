Primeur: Dopper flessen Cradle to Cradle gecertificeerd

De Nederlandse sociale onderneming Dopper is het eerste herbruikbare waterflessenmerk ter wereld dat de Cradle to Cradle-certificering heeft behaald voor het gehele flessenassortiment. De Cradle to Cradle-certificering, zoals toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, is ’s werelds meest toonaangevende standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde materialen en producten. Dankzij deze certificering kunnen klanten erop vertrouwen dat ze niet alleen bijdragen aan de missie van Dopper om wereldwijd plasticvrije oceanen te realiseren, maar ook dat het product en het productieproces voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Alle Dopper-flessen zijn nu Cradle to Cradle-gecertificeerd op het bronzen of zilveren niveau.

Inspiratie voor de sector

De missie van Dopper is om mensen de mogelijkheid te bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven wegwerpwaterflesjes om zo de wateren van de wereld te beschermen. Conform deze missie, probeert Dopper zijn invloed als bedrijf in te zetten als een positieve kracht, met positieve impact op alle aspecten van de bedrijfsvoering. De Cradle to Cradle-certificering is een belangrijk onderdeel van deze strategie en biedt richtlijnen en benchmarkingcriteria voor elk onderdeel van het productie-, ontwerp- en levenscyclusproces van zijn producten.

“De Cradle to Cradle-certificering fungeert als een keurmerk voor de klanten en belanghebbenden van Dopper. Hiermee willen we een voorbeeld stellen voor de gehele flessensector en daarbuiten. Ook al zijn we natuurlijk al erg blij met deze prestatie, we zullen onszelf blijven pushen totdat we het einddoel hebben bereikt: het behalen van een gouden Cradle to Cradle-certificering voor al onze producten in 2022 en daarmee het realiseren van een volledig circulair productportfolio”, aldus Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper.

Christina Raab, VP Strategy & Development bij het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, zegt: “We verwelkomen de voortrekkersrol van Dopper bij het toekomstbestendig maken van zijn producten door te werken aan het certificeren van het volledige flessenassortiment op het Cradle to Cradle Certified™ Gold-niveau. De vooruitstrevende benadering van Dopper om aantoonbaar veilige, circulaire en verantwoord gemaakte producten te creëren, herdefinieert duurzaamheid voor de (water)flessen-industrie en voor consumenten wereldwijd. ”

Changemaker in duurzaamheid

In 2014 behaalde Dopper als eerste herbruikbare flessenmerk met het Dopper Original-assortiment de bronzen Cradle to Cradle-certificering. Vanaf heden zijn alle Dopper-flessen Cradle to Cradle-brons of zilver gecertificeerd. Met deze prestatie bewijst Dopper opnieuw een pionier te zijn binnen de sector. Het bevestigt de ambitie van Dopper op het gebied van circulariteit en biedt tevens inzicht in de verbeterpunten die er nog zijn.

De huidige prestaties van Dopper op het gebied van duurzaamheid zijn onder meer:

Dopper Original flessen geproduceerd met 100% hernieuwbare energie

Serviceprogramma voor vervanging van onderdelen om energie en hulpbronnen te besparen

Terugnameprogramma voor producten aan het einde van hun levensduur in Nederland

Energie neutrale verzending van goederen via een samenwerking met The Goodshipping Program

Dopper-modellen van staal, thermos en glas gemaakt met gerecycled materiaal

Elektrisch wagenpark

Over de Cradle to Cradle Certified™ certificering

Om in aanmerking te komen voor de certificering, worden producten door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute streng beoordeeld op milieu- en sociale prestaties in vijf cruciale duurzaamheidscategorieën:

Materiaalkeuze

Hergebruik van materiaal

Hernieuwbare energie en CO2-uitstoot

Waterbeheer

Sociale rechtvaardigheid

Producten krijgen voor elke categorie een score toegewezen (Brons, Zilver, Goud, Platina). De laagste score van de vijf categorieën bepaalt het algemene certificeringsniveau van het product dat wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

De zilveren certificering is toegekend aan de Dopper Original-reeks en de bronzen certificering is toegekend aan de Dopper Insulated, Steel en Glass-series.