De Deense keukenfabrikant Kvik introduceert KvikLiving, haar eerste meubelcollectie ooit. De collectie bestaat uit twee eetkamerstoelen en een loungestoel, ontworpen door designers van het Deense bureau Hans Thyge & Co. De nieuwe stoelen zijn recyclebaar aan het einde van de levensduur. De stoelen worden deze week voor het eerst gepresenteerd tijdens de Circular Furniture Days, een event dat onderdeel is van het internationale designfestival 3daysofdesign in Kopenhagen. Dit najaar is de nieuwe collectie verkrijgbaar in alle Kvik winkels en online.

Een eerste stap – van keukens naar meubilair, met KvikLiving

Met de uitbreiding zet Kvik de eerste stap richting een holistisch aanbod Deens design, passend bij de keuken-, badkamer en garderobecollecties die al sinds de oprichting tot het assortiment behoren. Claus Johnsen, head of design bij Kvik: “We willen laten zien dat we meer zijn dan een keukenmerk. De lancering van de nieuwe eetkamer- en loungestoelen voelt voor ons als de logische, volgende stap. We zijn ontzettend trots op het resultaat. Vanuit deze basis willen we ons assortiment in de KvikLiving collectie de aankomende tijd verder uitbreiden.”

“We willen laten zien dat we meer zijn dan een keukenmerk”

Circular Furniture Days tijdens 3daysofdesign

In juni stelt Kvik de nieuwe collectie voor het eerste tentoon bij de Circular Furniture Days, een event georganiseerd door het Lifestyle & Design Cluster in de tuin van het Designmuseum Danmark in Kopenhagen. Dit event is onderdeel van het internationale designfestival 3daysofdesign. Claus: “Hét walhalla voor de echte designliefhebber. Dat we hier onderdeel van mogen zijn laat zien dat we onze plek binnen de Deense designmarkt hebben verdiend.”

Naast de nieuwe KvikLiving collectie lanceert Kvik tijdens het event een nieuwe tool dat de impact van hun producten op het milieu berekend. Zo krijgen klanten straks te zien hoeveel gerecyclede PET-flessen en gerecycled hout er in hun nieuwe keuken zit, maar ook wat de CO2-voetafdruk is. Kvik is het eerste keukenmerk dat klanten dit gedetailleerde inzicht biedt. Claus: “Transparantie staat bij ons centraal. In prijs, maar ook in de impact van onze producten op het klimaat. Op deze manier willen we onze klanten helpen een weloverwogen beslissing te nemen.”

“Dat we onderdeel mogen zijn van de Circular Furniture Days laat zien dat we onze plek binnen de Deense designmarkt hebben verdiend.”

Een collectie die generaties lang meegaat

De nieuwe collectie van Kvik is ontworpen in samenwerking met de designers van bureau Hans Thyge & Co. Christian Milán, product developer bij Kvik: “Ons doel was een collectie ontwikkelen die generaties lang meegaat. Onze focus lag dus niet alleen op het design, maar juist ook op de kwaliteit, functionaliteit en het gebruik van gecertificeerd hout en gerecyclede materialen. In KvikLiving komen al deze elementen samen.”

De nieuwe stoelen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd eikenhout en eiken fineer en zijn recyclebaar aan het einde van de levensduur – met uitzondering van het schuim dat wordt gebruikt onder de gestoffeerde zitting. De twee eetkamerstoelen komen in meerdere varianten: met en zonder gestoffeerde zitting, en in licht en donker eikenhout. De loungestoel komt in licht eikenhout met een warm grijze bekleding.

Dit najaar is de nieuwe meubelcollectie van Kvik verkrijgbaar online en in de winkels.