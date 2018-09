PostNL en FuturumShop testen herbruikbare verpakkingen

PostNL en FuturumShop willen minder verpakkingsmateriaal gebruiken, minder lucht vervoeren in verpakkingen en daarmee e-commerce verduurzamen. Daarom testen de twee partijen vanaf 3 september twee maanden lang het gebruik van flexibele herbruikbare verpakkingen. De online bestellingen van FuturumShop, online shop voor wielrenners en mountainbikers, die zijn bestemd voor Zwolle en omgeving worden hierin verpakt en bezorgd. De herbruikbare verpakkingen worden na bezorging meegenomen door de PostNL-bezorger. Één herbruikbare verpakking kan tot 1.000 keer opnieuw gebruikt worden en daarmee leiden tot een besparing van 138 kilo karton. Dit betekent een besparing van 138 kilo CO2. De herbruikbare verpakkingen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat zich vormt naar het product waardoor er minder lucht in het pakket zit.

PostNL en FuturumShop testen het gebruik van herbruikbare verpakking ongeveer twee maanden lang in en om Zwolle. In deze testperiode zijn er 3 formaten verpakkingen, geschikt voor ongeveer 80 procent van de bestellingen van FuturumShop. De producten worden in de herbruikbare verpakkingen geplaatst en bij het bezorgmoment overhandigt de PostNL-bezorger de bestelling in een verzegelde herbruikbare verpakking aan de consument. De consument kan de verpakking direct meegeven aan de bezorger zodat deze opnieuw gebruikt kan worden. Hierdoor blijft de consument thuis niet achter met onnodig verpakkingsmateriaal. Na afloop van de testperiode wordt getoetst bij consumenten, bezorgers en andere betrokkenen wat de ervaringen zijn geweest. Daarna wordt gekeken óf en hoe het gebruik van herbruikbare verpakkingen op grotere schaal kan worden ingezet.

Volgende stap in duurzaam verpakken

PostNL zet in op meer uitstootvrije voertuigen, plaatst zonnepanelen op alle pakkettensorteercentra en wil samen met partners de keten van e-commerce verduurzamen. Verpakkingen spelen daarin een belangrijke rol. PostNL heeft in 2015 de Foodbox ontwikkeld samen met de universiteit van Wageningen. In deze foodboxen worden boodschappen en maaltijdboxen gekoeld en voedselvers vervoerd. De verzegelde boxen worden na bezorging weer meegenomen door de bezorger. De duurzame koelboxen kunnen daardoor tot 500 keer hergebruikt worden en foodaanbieders hoeven de producten niet zelf in (kartonnen) dozen te verpakken. Door het gebruik van deze boxen zijn gekoelde wagens niet nodig. Ook de verpakking Fashionpack is in 2016 door PostNL ontwikkeld om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en minder lucht te vervoeren. De hoeveelheid lucht wordt verminderd door de kleding vacuüm te verpakken. Veel kledingartikelen passen zo gewoon door de brievenbus. Ook FuturumShop steekt al jarenlang zijn nek uit voor duurzame bezorging. Zo startte FuturumShop in 2016 al met bezorging per fietskoeriers en is er voor de verpakking van het eigen merk, FUTURUM Quality Gear, bewust gekozen om dit zonder plastic te doen.

Raad van kinderen

Elk jaar vraagt PostNL de Raad van Kinderen (9 tot 12 jaar) om mee te denken over duurzaamheidsvraagstukken. PostNL vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de oplossingen voor hun toekomst. Kinderen stellen heldere vragen en komen met creatieve ideeën. In 2017 heeft PostNL de Raad van Kinderen gevraagd: ‘Hoe krijgen we onnodige lucht uit verpakkingen? Tijdens de jaarlijkse dialoogsessie heeft de Raad van Kinderen PostNL en andere spelers in de e-commerce geadviseerd om na te denken over verpakkingen die herbruikbaar zijn. PostNL en FuturumShop delen deze ambitie en hebben samen deze flexibele en herbruikbare verpakking voor de pilot ontwikkeld.