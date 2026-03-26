PostNL heeft vandaag de 2000e elektrische bestelbus voor pakketbezorging in gebruik genomen bij het pakkettensorteercentrum in Den Hoorn. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de ambitie om in 2030 alle brieven en pakketten uitstootvrij te bezorgen in de last-mile en in 2040 volledig klimaatneutraal te opereren. De elektrificatie van het wagenpark is sinds 2018 stapsgewijs ingezet en is inmiddels onderdeel van de dagelijkse operatie binnen het gehele pakkettennetwerk. Dagelijks worden inmiddels 2000 van de ongeveer 4500 bezorgritten elektrisch uitgevoerd. De 2000e elektrische bus helpt de luchtkwaliteit en leefbaarheid in steden en dorpen verder te verbeteren.

‘Klimaatambitie zichtbaar op straat’

Deze mijlpaal valt samen met de Week van de Circulaire Economie, waarin organisaties laten zien hoe zij bijdragen aan een duurzamer en toekomstbestendig systeem. “Met onze 2000e elektrische bus zijn onze klimaatambities elke dag zichtbaar op straat,” zegt Selma Postma, Managing Director E-commerce bij PostNL. “Zo zorgen we voor minder uitstoot, schonere lucht in de buurt en blijven we stap voor stap werken aan duurzamere bezorging voor iedereen.” De ingebruikname van de elektrische bussen volgt op twee recente internationale erkenningen voor het duurzaamheidsbeleid van PostNL. Begin dit jaar kreeg PostNL opnieuw een A-score op de CDP, een organisatie die bedrijven beoordeelt op hun inzet voor klimaat en transparantie. Daarnaast is PostNL beoordeeld als het duurzaamste logistieke e-commercebedrijf ter wereld volgens de Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Investeren in slimme energieoplossingen

Sinds een jaar bezorgt PostNL in 27 binnensteden uitstootvrij. De actieradius van elektrische bussen is de afgelopen jaren flink toegenomen door technologische ontwikkelingen. Hierdoor zijn deze voertuigen breder inzetbaar binnen het netwerk en vervangen nieuwe bussen inmiddels de eerste lichting. Om de groei van het aantal elektrische voertuigen mogelijk te maken, investeert PostNL ook in laadinfrastructuur en slimme energieoplossingen waaronder software voor het dynamisch oplaadschema van de elektrische bussen. Bij meerdere sorteercentra zijn laadpleinen aangelegd en het sorteercentrum in Alphen aan den Rijn wordt gewerkt met een innovatieve opslagbatterij. Deze batterij slaat lokaal opgewekte zonne-energie op om elektrische voertuigen in de avond en nacht op te laden. Dit ontlast tegelijk het elektriciteitsnet.