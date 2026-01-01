PostNL zet een nieuwe stap in de verbreding van zijn activiteiten met de ontwikkeling van meerdere laadpleinen voor elektrisch grootvervoer. Een logische volgende stap voor PostNL als een van de grootste vervoerders van Nederland met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, ook wat betreft de elektrificatie van de vloot.

Groeiende behoefte aan laadpleinen

Elektrische vrachtwagens zijn sterk in opkomst, ook PostNL wil de komende jaren zijn vrachtwagenvloot elektrificeren. Dit vraagt om passende laadinfrastructuur met aanzienlijk meer laadvermogen dan voor personenauto’s of kleine bestelbussen. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan laadpleinen die zijn ontworpen voor zwaar transport. Na succesvolle tests bij het PostNL-sorteercentrum in Nieuwegein, wil PostNL stapsgewijs laadfaciliteiten voor grootvervoer uitrollen in verschillende regio’s.

Van gebruiker naar facilitator van emissievrije logistiek

PostNL zet de komende jaren in op een landelijk netwerk van laadpleinen in de nabijheid van verschillende regionale sorteercentra, in eerste instantie voor de eigen elektrische vrachtwagens. Op termijn zullen de laadpleinen opengesteld worden voor andere vervoerders. Zo beweegt PostNL van gebruiker naar facilitator van emissievrije logistiek met als doel elektrisch grootvervoer toegankelijk te maken voor de hele sector.

Katalysator voor verdere groei van emissievrije logistiek

“PostNL is in Nederland onderdeel van de samenleving,” zegt Pim Berendsen, CEO PostNL. “Met deze laadpleinen investeren we in de energie infrastructuur van morgen. We doen dat samen met gemeenten en partners voor en door heel Nederland en zijn zo de katalysator voor verdere groei van emissievrije logistiek in Nederland.”

PostNL gaat voor de ontwikkeling van laadpleinen nauw samenwerken met strategische partners uit de publieke en private sector, waaronder gemeenten, netbeheerders en logistieke partners. Door samen te zorgen dat de energienetwerken en laadcapaciteit aansluiten op de groeiende behoefte aan elektrisch vervoer in de verschillende regio’s. Ook gaat PostNL via een participatie in een investeringsfonds nieuwe mogelijkheden onderzoeken waarmee publieke, gedeelde laadpleinen voor grootvervoer kunnen worden ontwikkeld.

Innovatie die verder gaat dan bezorging

Afgelopen september presenteerde PostNL zijn nieuwe strategie voor de komende jaren, gericht op waardecreatie en duurzame internationale groei. Daarbij focust PostNL op slimmere pakketbezorging, internationale e-commerce versnelling en op verdere innovatie. Bijvoorbeeld met aanvullende diensten op het gebied van energie. Het initiatief met laadpleinen is er daar een van en sluit goed aan op de duurzaamheidsstrategie van PostNL. De komende jaren wordt sterk ingezet op meer schone kilometers. PostNL wil in 2030 in de eigen operatie 90% minder uitstoot en in de hele keten 45% minder uitstoot realiseren en zet koers naar net zero in 2040.