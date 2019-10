Pon opent Move Mobility Experience

Hoe bewegen wij ons in de toekomst door de stad? Wat is een slim fietspad? Hoe gaan we om met deelvervoer? En kunnen auto’s in de toekomst vliegen? Pon opent op 22 oktober Move Mobility Experience in aan het Stadionplein in Amsterdam en daagt bezoekers van alle leeftijden uit over dit soort vragen na te denken. De eerste mobiliteitsexperience van Nederland biedt een interactieve reis door de geschiedenis en de toekomst van mobiliteit.

Zelfrijdende taxi

Move is de eerste, en enige experience in Nederland die volledig in het teken staat van mobiliteit. Te land, ter zee en in de lucht. Van goederen, en van mensen. Speciaal ontwikkelde interactieve spellen leiden jong en oud langs verleden, heden en toekomst. Zo is bij Move niet alleen de allereerste elektrische deelauto ooit te zien en te besturen – de WitKar – maar ook die van vandaag en morgen. Zo kan met vier personen gereden worden in een zelfrijdende, elektrische taxi. De taxi reist virtueel door het Amsterdam van 2040. Eerst zwevend, vlak boven de weg, dan hoog in de lucht en vervolgens door de karakteristieke grachten in het centrum van de stad. Op de fietssimulator kunnen twee personen racen tegen de klok, niet alleen bergop maar ook door bijvoorbeeld slim de kortste route naar de binnenstad te kiezen.

Mobiliteit op één plek

Move is gevestigd pal naast het Olympisch stadion, vlakbij één van de drukste verkeersaders van Amsterdam. Behalve inkijkjes in de toekomst van mobiliteit en de verschillende mobiliteitsdiensten, zijn bij Move ook de nieuwste en toekomstige modellen fietsen en auto’s te bewonderen, van onder meer Gazelle, Cervélo, Audi, Porsche en Bentley. Binnen Move bevindt zich ook de ‘Ride Out’, een plek waar fietsliefhebbers van binnen en buiten Amsterdam de innovaties van morgen kunnen zien, tochten kunnen ondernemen met profwielrenners en workshops kunnen volgen. All day restaurant Madame Cyclette is de perfecte start en finish van een fietstocht door Amsterdam. Move draagt direct bij aan het leefbaar houden van de stad Amsterdam. Vanuit een hub worden verschillende vormen van deelvervoer aangeboden, waaronder elektrische fietsen en auto’s. Op de bovenste verdieping van Move is het fine-dining restaurant Wils gevestigd. Hier kan letterlijk op hoog niveau worden geluncht en gedineerd onder regie van chef-kok Joris Bijdendijk en zijn collega’s.

Inspireren

Met Move wil initiatiefnemer Pon bezoekers uitdagen om na te denken over hoe in de toekomst om te gaan met mobiliteit in de steeds drukker wordende steden. Pon is de grootste mobiliteitsgroep van Nederland met onder meer Gazelle, Swapfiets, Caterpillar, Greenwheels, Shuttel, Volkswagen en SEAT in haar producten en dienstenpakket.

Move is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10:00 – 17:00 uur en gevestigd aan het Stadionplein in Amsterdam. Move is geschikt voor jong en oud en gratis toegankelijk. Het reserveren van kaartjes kan via de website www.move.amsterdam.