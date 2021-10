Pon Holdings neemt Dorel Sports over, creëert wereldwijd leidend fietsbedrijf

Pon Holdings neemt de in de Verenigde Staten gevestigde fietsleverancier Dorel Sports over. Door Pon.Bike en Dorel Sports samen te voegen ontstaat een wereldwijd leidend fietsenbedrijf, met een gezamenlijke omzet van circa 2,5 miljard euro.

De combinatie van Pon.Bike en Dorel Sports creëert een fietsenbedrijf met het sterkste portfolio van iconische en kwaliteitsmerken. Dorel Sports (1,2 miljard US dollar omzet) is eigenaar van het wereldwijd bekende merk Cannondale, met een compleet assortiment premium fietsmodellen voor alle soorten rijders, inclusief een sterke e-portfolio. Het American Original-merk Schwinn is de nummer 1 in bekendheid in de Verenigde Staten, met een erfgoed van 125 jaar. Dezelfde rijke geschiedenis geldt voor Caloi, marktleider in Brazilië met een toonaangevende

positie in Latijns- en Zuid-Amerika. Mongoose en GT komen beide uit Californië en zijn iconen in de Dirt and BMX-gemeenschap.

Al meer dan tien jaar bouwt Pon Holdings aan een wereldwijd portfolio van toonaangevende fietsen merken. Het begon met de overname van het in Nederland gevestigde Gazelle in 2012, momenteel een van Europa’s meest bekende merken. Later Kalkhoff en Focus in Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS, evenals de Dutch Urban Arrow en BBB Cycling werden toegevoegd aan Pon.Bike. Op weg naar een top 5 positie in de wereldwijde markt en een omzet van 1,5 miljard euro. Pon.Bike leidt in e-bike verkoop en introduceert nieuwe concepten voor verhuur, leasing en retail op de Europese fietsmarkt met merken als Swapfiets en Lease a Bike. De rol van de onafhankelijke fietsenhandelaar voor verkoop en service van A-merken blijft belangrijk.

Amerikaanse doorbraak

Met de overname van Dorel Sports bereikt Pon.Bike niet alleen een wereldwijde leidende positie, maar ook verder haar brede portfolio van fietsmerken verbetert. Bovendien betekent het een doorbraak in de Verenigde Staten, met miljoenen consumenten en een rijk aanbod aan fietsen in alle categorieën (Urban, Trekking, MTB, Road).

Janus Smalbraak, CEO van Pon Holdings zegt: “De stap van vandaag is een mijlpaal in de creatie van een wereldwijd toonaangevend fietsbedrijf met diverse kwaliteitsmerken. Met de overname van Gazelle in 2012 lanceerden we een strategie dat leidde ons stap voor stap naar de fietsgroep met een omzet van 1,5 miljard die we vandaag zijn, met veel comfort en performance fietsmerken, waarvan 70 procent elektrisch. Als gevolg van deze strategie. We hebben nu een bereikt hoogtepunt met de overname van Dorel Sports. Ze hebben een rijke geschiedenis met hun iconische fietsmerken, allemaal met een indrukwekkend erfgoed. Schwinn is een instituut in de VS. Caloi de trots van Brazilië. En Cannondale is echt een wereldmerk met een uitstekende reputatie. Dorel Sports is echt complementair aan Pon.Bike en daarom is dit zo’n logische stap. Samen kunnen we verder voorzien in de steeds groeiende vraag naar kwaliteit en elektrisch fietsen, of het nu voor gebruik in de stad, vrije tijd of sport is. Fietsen is niet alleen gezond, het speelt ook een cruciale rol bij opstoppingen in de binnenstad te bestrijden. Het is een van de meest duurzame manieren van transport. We zijn vastbesloten om te maken fietsen een krachtig onderdeel van mobiliteit. We kijken ernaar uit om samen te werken met de Dorel Sports-mensen over de hele wereld en heten ze welkom bij de familie Pon.”

Groeiende behoefte aan e-bikes

Gezien de groeiende behoefte aan elektrische fietsen in alle hoofdcategorieën, is Pon Holdings ervan overtuigd dat er ruimte is en potentieel voor een echte leider in de wereld met een complete familie van iconische en kwaliteitsfietsmerken voor dagelijks gebruik gebruik, voor zaken, in vrije tijd en in sport. De overname van Dorel Sports past volledig in deze visie. Alle merken kunnen profiteren van innovatie, design, kennis en creativiteit in de hele Pon.Bike-groep. Merken van Dorel Sports kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de ervaring van Pon.Bike met elektrische fietsen, gecombineerd met de hoog groeipotentieel in de VS. Tegelijkertijd zal de eCommerce-ervaring van Dorel Sports enorm profiteren van de Europese markten van Pon.Bike. Al 20% van de inkomsten van Dorel Sports wordt online gegenereerd.

Deze rijke kennis en innovatie draagt ​​bij aan alle fietsliefhebbers in de wereld, vooral in een tijd waarin fietsen, dealers en fietsbedrijven kunnen concrete oplossingen bieden voor mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid uitdagingen waar consumenten, overheden en bedrijven voor staan.