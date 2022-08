HelloFresh lanceert Green Chef in Nederland, een premium maaltijdbox samengesteld door gecertificeerde diëtisten en gespecialiseerd in specifieke dieetvoorkeuren. Green Chef biedt een antwoord op de vraag vanuit de Nederlandse consument die gezonde eetgewoonten wil aanleren of hulp zoekt om ze vast te houden. De introductie is een belangrijke stap in de wereldwijde groeistrategie van HelloFresh om zijn totale marktbereik uit te breiden en consumenten aan te spreken die momenteel nog niet via het huidige aanbod worden bediend.

Green Chef werd begin 2018 overgenomen door HelloFresh in de Verenigde Staten, waar het sindsdien is opgeschaald tot één van de meest succesvolle maaltijdboxen. Na dat succes en een geslaagde uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk in 2021 introduceert HelloFresh dit populaire merk ook in Nederland, de tweede marktuitbreiding buiten de Verenigde Staten.

De lancering van Green Chef in deze sterk ontwikkelde markt van HelloFresh is een antwoord op de aanhoudende vraag naar specifieke dieetvoorkeuren. Het bedrijf heeft zijn aanbod en de recepten die door gecertificeerde diëtisten zijn samengesteld, afgestemd op de Nederlandse consument die een gezonde levensstijl nastreeft.

In maart 2022 rapporteerde de HelloFresh Group een recordomzet van € 5,99 miljard voor boekjaar 2021, een jaar-op-jaar omzetgroei van meer dan 60%. Deze productlancering zal het marktleiderschap van HelloFresh versterken door een grotere groep potentiële klanten aan te spreken.

HelloFresh Benelux CEO, Pauwel Wiertsema, zegt: “We zijn erg enthousiast om Green Chef in Nederland te introduceren na het succes van het merk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Als bedrijf bevinden we ons in een periode van sterke groei en het is noodzakelijk dat we ons aanbod blijven diversifiëren om nieuwe en aantrekkelijke keuzes aan te bieden aan zowel ons huidige klantenbestand als aan diegenen die we tot nu toe nog niet aanspreken. Tot op heden worden klantsegmenten met een specifieke dieetvoorkeur, zoals keto, koolhydraatarm of vegan, onvoldoende bediend door de voedingsindustrie. Daarom zijn we bijzonder verheugd om Green Chef hier in Nederland te lanceren. We zijn zeker dat dit meer gemak, gemoedsrust en variatie zal brengen voor die consumenten.”

Green Chef biedt zes verschillende menuvoorkeuren aan om tegemoet te komen aan diverse levensstijlen en dieetvoorkeuren zoals vegan, vegetarisch, pescotarisch, flexitarisch, koolhydraatarm en keto. Het merk maakt deel uit van het HelloFresh portfolio, waartoe ook HelloFresh, EveryPlate, Chefs Plate, Factor en Youfoodz horen. Alleen HelloFresh en Green Chef zijn momenteel verkrijgbaar in Nederland.