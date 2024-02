Bij de Nederlandse Loterij ISU WK Shorttrack 2024 presented by Odido in Rotterdam Ahoy wordt gebruik gemaakt van de meest duurzame tijdelijke ijsbaan waarop ooit een wereldkampioenschap is verreden. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere partners die zich inzetten om de schaatssport duurzamer te maken.

Ook in de schaatssport is duurzaamheid een hot topic. De KNSB neemt daar graag het voortouw in. “Tijdens een marketing sponsorreis in Seattle in 2022 waar KNSB, Daikin en Rotterdam Ahoy aanwezig waren, hebben we met elkaar de ambitie uitgesproken om voor de WK Shorttrack 2024 de duurzaamste tijdelijke ijsbaan ooit te realiseren. Inmiddels zijn daar meer partners bij betrokken geraakt. Het is geweldig dat we het ook daadwerkelijk voor elkaar gaan krijgen. IJsbanen zijn grootverbruikers van energie en het is onze ambitie dat deze in de toekomst zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn. Dat is noodzakelijk om onze sport toegankelijk te houden voor schaatsliefhebbers. Dáár steken we via verschillende projecten en met diverse partners veel tijd, energie en middelen in. De manier waarop we nu voor de WK Shorttrack een tijdelijke ijsbaan neerleggen, sluit daar perfect bij aan”, aldus Jeroen Kraaij, commercieel directeur KNSB.

“Wij houden van grootschalige en unieke evenementen, maar we voelen ons ook zeer verantwoordelijk om een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van sport en evenementen. Bij vrijwel ieder evenement waar wij bij betrokken zijn, zijn er – zowel voor als achter de schermen – baanbrekende innovaties en noviteiten te vinden in het duurzaamheidsdomein. Het is prachtig dat het door een gezamenlijke inspanning van alle technische partijen nu gelukt is een doorbraak te realiseren in het verduurzamen van tijdelijke ijsbanen”, aldus Willem Overdiep, namens TIG Sports. “In de milieuwetgeving en het evenementenbeleid van grote steden zijn strikte normen opgenomen als het gaat om CO2-uitstoot. Met deze innovatieve manier van werken kunnen tijdelijke ijsbanen in binnensteden ook in de toekomst blijven bestaan. Op basis van de oude manier – met dieselaggregaten – was dit langer niet vol te houden.”

Energiebesparing

Als trotse hoofdsponsor van de KNSB levert Daikin een flinke operationele bijdrage aan het ambitieuze project. “In vergelijking met de ijsvloer die bij de WK Shorttrack in 2017 werd gebruikt, levert de aanpak van nu, mede door toepassing van onze techniek, een energiebesparing tot wel 85% op”, aldus Edwin Hoogerwerf, Managing Director van Daikin Nederland.

“Na dat vorige WK is er bij Rotterdam Ahoy heel veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid, onder meer in het gebruik van groene energie. We zijn trots dat onze evenementenlocatie straks het podium is voor de meest duurzame tijdelijke ijsbaan op een WK Shorttrack ooit”, zegt Arnaud Hordijk, Head of Entertainment & Sports van Ahoy.

Andere betrokken partners zijn Ice-World, het bedrijf dat wereldwijd energiezuinige aluminium ijsbaansystemen aanlegt, en MTD dat gespecialiseerd is in aanleg en beheer van tijdelijke (drink)water- en afvalwaterinfrastructuren.

Foto: KNSB