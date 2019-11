PON en NS maken snelheid met elektrische deelauto’s, -scooters en –fietsen

PON en NS gaan onder de naam Hely samenwerken om duurzaam vervoer – zoals elektrische deelauto’s, scooters en bakfietsen – sneller en op meer locaties beschikbaar te maken. Deelvervoer is vaak een goede combinatie met de trein en voorziet in een groeiende behoefte in drukker wordende steden, met steeds minder ruimte om te parkeren. Met Hely willen de bedrijven de mobiliteit in steden op een duurzame manier bevorderen en reizigers meer keuze geven.

Hely is begin 2018 door NS opgericht en biedt deelvervoer aan in Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. De activiteiten van Hely gaan samen met die van Next Urban Mobility, een vergelijkbaar initiatief van PON met mobiliteitsoplossingen voor bedrijven en particulieren in Utrecht, Den Haag en Amsterdam. De combinatie, die samengaat onder de naam Hely, wil gebruik van deelvervoer net zo makkelijk maken als dat van een eigen auto of fiets.

Breed aanbod

Ondanks de vele aanbieders van elektrische deelauto’s, deelfietsen en andere vormen van duurzaam deelvervoer, is gebruik ervan nog relatief laag. Hely wil dat gebruik gemakkelijker maken door een breed aanbod van vervoermiddelen van verschillende mobiliteitsaanbieders aan te bieden, met maar één abonnement. De verschillende vervoermiddelen zijn beschikbaar in een hub dichtbij. Met de Hely-app kunnen gebruikers vervoer boeken, gebruiken en betalen. Afgestemd op wat ze op dat moment nodig hebben.

Groeiende mobiliteit, schaarsere ruimte

Auto’s staan vaak een groot gedeelte van de tijd stil, zijn een aanzienlijke kostenpost voor autobezitters en nemen veel parkeerruimte in beslag. In nieuwbouwprojecten wordt minder parkeerruimte ingericht, om meer ruimte te maken voor groen. Een deelauto kan meer dan 10 particuliere auto’s vervangen. Voor kortere ritten in dichtslibbende steden komt een elektrische fiets of e-scooter bovendien vaak beter uit. Met groeiende mobiliteit en steeds schaarser wordende ruimte, zoeken gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars daarom naar oplossingen om mobiliteit te verduurzamen, de leefbaarheid te verbeteren en reizigers flexibiliteit te bieden.

Complete mobiliteitsoplossingen

Tjalling Smit, Raad van Bestuur van NS: “NS wil reizigers gemakkelijk toegang geven tot mobiliteit. Ons doel is niet alleen een goede treinreis van station naar station te bieden, maar een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Nederland. Van de OV-fiets maken al honderdduizenden reizigers met veel plezier gebruik. Met Hely gaan we een stap verder en leveren we complete mobiliteitsoplossingen die het leven van reizigers makkelijker maken en de leefbaarheid in wijken ten goede komt. Door krachten te bundelen met Pon brengen we de voordelen van auto en OV samen.”

Mobiliteit van de toekomst

Janus Smalbraak, CEO van Pon Holdings B.V.: “Dankzij onze jarenlange ervaring in personenvervoer, weten wij hoe en wanneer mensen willen reizen en welk vervoermiddel daar bij past. Met Hely kunnen we de ontwikkeling van duurzaam vervoer versnellen, simpelweg door het te doen. Met onze kennis van auto- en fietsgebruik en de kennis over de OV-reiziger van NS als grootste deelvervoerder van Nederland, verwachten we nog beter op de behoeften van reizigers in te kunnen spelen en een bijdrage te leveren aan de mobiliteit van de toekomst.”

Specifieke groepen

Hely richt zich eerst op hubs voor specifieke groepen gebruikers, zoals de bewoners van een wijk of de medewerkers van een bedrijf. Hely heeft plannen om de komende maanden 30 tot 40 nieuwe hubs te openen in de grote steden. Later zullen ook openbare hubs worden ontwikkeld, bijvoorbeeld bij stations.

Het voorgenomen besluit van NS en Pon ligt ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie.