De ANWB Wegenwacht zet een volgende stap in de verduurzaming van haar operatie. De organisatie introduceert nieuwe elektrische bussen voor dagelijks pechhulpwerk en start een praktijktest met twee volledig elektrische plateauvoertuigen voor het veiligstellen en transporteren van voertuigen. Inmiddels is bijna een derde van het wagenpark van de Wegenwacht elektrisch.

Elektrische bussen voor dagelijks wegenwachtwerk

De Volkswagen e‑Transporter en Ford E‑Transit vervangen de komende periode stapsgewijs de huidige dieselbussen in stedelijke gebieden. De voertuigen zijn geselecteerd op:

Voldoende actieradius voor intensief dagelijks gebruik

Hoog laadvermogen voor accu’s, reservewielen en gereedschap

Geschiktheid voor frequente bandenwissels en overige pechhulpwerkzaamheden

De uitrol vindt dit jaar gefaseerd plaats in meerdere steden.

Praktijktest met elektrische voertuigen voor transport

Voor werkzaamheden rond het veiligstellen en transporteren van voertuigen test de Wegenwacht twee elektrische plateauvoertuigen:

Mercedes‑Benz eActros 400L 4×2 (nu in gebruik)

MAN eTGS 4×2 (vanaf Q2 2026)

De eActros is uitgerust met een volledig op maat ontwikkelde opbouw, afgestemd op de dagelijkse praktijk van de Wegenwacht. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan:

Picoplank met dubbele bedienpanelen, geïntegreerd in het voertuigsysteem

Automatisch zakken van de achterluchtvering bij inschakeling van de PTO

Hoge flyover kast met lichtbak

Plateaudek met antislip, behalve op de wielbanen

Klaplepel met onderlier

Extra opbergruimtes onder het chassis

Testlocaties Rotterdam en Amsterdam

De praktijktest start in Rotterdam en wordt later voortgezet in Amsterdam, zodat beide teams ervaring opdoen met de voertuigen. Na evaluatie bepaalt de Wegenwacht welk elektrisch plateauwagen breder wordt ingezet.

Wegenwacht 80 jaar

Dit jaar bestaat de ANWB Wegenwacht 80 jaar. Wat in 1946 begon met enkele Harley‑Davidsons met zijspan en een handvol wegenwachten, groeide uit tot een moderne hulpdienst met duizend medewerkers die inmiddels miljoenen Nederlanders onderweg heeft geholpen.