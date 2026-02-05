In 2025 bleef Europa vooroplopen in de transitie naar elektrische voertuigen, met elektrische auto’s die meer dan een kwart van alle nieuwe autoregistraties uitmaakten. In 2026 blijven overheden fors investeren in laadnetwerken en emissievrije doelstellingen, maar de vooruitgang is ongelijkmatig. Terwijl Noorwegen en Zweden bijna klaar zijn met de volledige uitfasering van benzineauto’s, vertegenwoordigen elektrische modellen in sommige delen van Zuid- en Oost-Europa nog steeds minder dan 10% van de nieuwe verkopen. Nederland staat met ruim 59% marktaandeel in de verkopen van elektrische voertuigen in 2025 op de vijfde plaats.

De verbrandingsmotor blijft de boventoon voeren in de meeste Europese landen, zelfs nu de EU zich voorbereidt op een einde aan de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2035. Voorlopig zijn slechts enkele landen, met name de Scandinavische landen, dicht bij een volledige vervanging van koolwaterstofhoudende brandstoffen door groenere alternatieven. Het team van Tradingpedia, nieuwsgierig naar de wereldwijde vraag naar elektrische auto’s, analyseerde de verkoop- en registratiecijfers van de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA) voor 2025 om te achterhalen welke landen vooroplopen in de adoptie van elektrische voertuigen.

Uit gegevens blijkt dat de groei van volledig elektrische voertuigen (BEV’s) in Europa in 2025 is afgenomen, als gevolg van diverse factoren, waaronder lagere subsidies en infrastructurele uitdagingen. Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) winnen daarentegen aan populariteit, met een stijging van 33% in de verkoop, terwijl hybride elektrische voertuigen (HEV’s) steeds populairder worden. HEV’s hebben nu het grootste marktaandeel met 34,4% van alle nieuwe autoregistraties, vergeleken met een gecombineerd aandeel van 33,8% voor benzine- en dieselvoertuigen.

Belangrijkste conclusies

Het grootste aantal elektrische voertuigen werd in 2025 in Duitsland verkocht: 856.540 voertuigen, een stijging van 49,61% ten opzichte van 2024.

De Scandinavische landen blijven koploper in Europa wat betreft de transitie naar elektrische mobiliteit, met 97,41% van de nieuw geregistreerde auto’s in Noorwegen die nu volledig elektrisch zijn.

Elektrische voertuigen vertegenwoordigen 71,08% van de nieuw verkochte auto’s in Denemarken, 63,19% in Zweden en 61,32% in IJsland.

De Europese markt voor elektrische voertuigen groeide in 2025, met een totale verkoopstijging van 30,91% ten opzichte van het voorgaande jaar tot 3,86 miljoen eenheden.

Overige bevindingen

In 2025 waren vrijwel alle nieuwe auto’s die in Noorwegen werden geregistreerd elektrische voertuigen. Ze vertegenwoordigden 97,41% van het totale aantal nieuwe registraties, zowel volledig elektrische auto’s als plug-in hybrides, het hoogste aandeel in Europa. Denemarken (71,08%), Zweden (63,19%) en IJsland (61,32%) volgen, wat de sterke acceptatie van elektrische voertuigen in de Scandinavische landen weerspiegelt. Daarentegen blijft de acceptatie laag in delen van Oost- en Zuid-Europa, met Kroatië (5,43%), Roemenië (5,64%) en Bulgarije (6,04%) van de nieuw geregistreerde auto’s die elektrisch zijn. Dit onderstreept de aanhoudende regionale kloof in de Europese transitie naar elektrificatie.

De landen met de grootste verkoop van elektrische voertuigen in Europa in 2025 waren Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 856.540 volledig elektrische auto’s en 698.491 plug-in hybrides. In Duitsland steeg de verkoop van elektrische voertuigen met 49,6% op jaarbasis, maar vertegenwoordigde slechts 29,97% van de nieuwe autoregistraties. In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal elektrische auto’s met 27,2%, waarbij elektrische voertuigen 34,57% van de markt vertegenwoordigden. Frankrijk staat op de derde plaats qua verkoop met 435.549 elektrische auto’s, hoewel het totale aantal registraties met 0,33% daalde, voornamelijk door een afname van 25,8% in plug-in hybrides. Het aandeel elektrische auto’s in het land zal daardoor eind 2025 uitkomen op 26,69%.

De verkoop van elektrische auto’s steeg het meest in Polen (+141%), Litouwen (+119%) en Letland (+115%), hoewel hun aandeel in de registraties van nieuwe auto’s in 2025 tussen de 12% en 19% bleef. Daarentegen daalde de verkoop van elektrische auto’s in Malta (-16%), Estland (-12%) en Roemenië (-10%). Opvallend genoeg kende België ook een daling van 5,6%, voornamelijk door een afname van meer dan 40% in de verkoop van plug-in hybrides, ondanks dat het land met 44,23% de 8e plaats in Europa bekleedde qua marktaandeel voor elektrische voertuigen en met 183.433 verkochte eenheden de 7e plaats.

In 2025 steeg het totale aantal registraties van elektrische voertuigen in Europa met 30,9% ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk dankzij plug-in hybrides, die met 33,4% toenamen, terwijl volledig elektrische voertuigen met 29,7% stegen. Hybride elektrische voertuigen lieten ook een opmerkelijke groei zien, met een stijging van 34,4%, terwijl de registraties van benzineauto’s (-18,9%) en dieselauto’s (-24,0%) aanzienlijk daalden. Qua marktaandeel leiden hybride elektrische voertuigen met 4.566.850 eenheden (34,4%), gevolgd door volledig elektrische voertuigen met 3.858.088 (29,1%), benzinevoertuigen met 3.467.041 (26,1%), dieselvoertuigen met 1.026.354 (7,7%) en voertuigen op andere brandstoffen met 352.937 (2,7%).

De bestverkochte elektrische voertuigen in Europa in 2025 werden gedomineerd door volledig elektrische modellen, met de Tesla Model Y als koploper met 128.246 eenheden, gevolgd door de Škoda Elroq met 82.187, de Renault 5 (inclusief de Alpine A290) met 78.756 en de Tesla Model 3 met 73.805 – allemaal volledig elektrische voertuigen. De BYD Seal U completeerde de top vijf met een gecombineerde verkoop van 73.229 exemplaren, waaronder 9.996 volledig elektrische en 63.233 plug-in hybride modellen.