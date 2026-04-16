Een deelauto die ook stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet kan over tien jaar bijna twee keer zoveel maatschappelijke waarde genereren als een deelauto zonder die bidirectionele laadcapaciteit. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de maatschappelijke baten van deelauto’s door Haskoning, in opdracht van MyWheels. In voorbeeldstad Utrecht zouden de brede welvaartsbaten van 2.000 deelauto’s kunnen oplopen tot 11 miljoen euro over 10 jaar. Is de helft van deze vloot bidirectioneel, dan kan dat onder de juiste condities nog eens tot 8 miljoen euro extra opleveren.

Utrecht telt momenteel ongeveer 1.000 deelauto’s, waarvan 170 Renault 5’s van MyWheels nu al bidirectioneel kunnen laden. Deze technologie, genaamd Vehicle-to-Grid (V2G), is vorig jaar in samenwerking met We Drive Solar geïntroduceerd in Utrecht en maakt het niet alleen mogelijk om een elektrische auto op te laden, maar ook om via de batterij stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het Haskoning-onderzoek rekende de maatschappelijke impact door van een scenario waarin 1.000 extra V2G-deelauto’s worden geplaatst in Utrecht.

Oplossing voor volle stroomnet

Het onderzoek belicht de bijdrage van V2G-deelauto’s aan het verminderen van de netcongestie. In Utrecht bestaat op dit moment een wachtrij van 63 tot 72 megawatt (MW) aan gevraagd afnamevermogen. De 1.000 V2G-deelauto’s kunnen in 2027 al 3,7 MW aan flexibel vermogen terugleveren. In de komende 10 jaar gaat het om 35.000 MWh aan stroom tijdens piekuren.

Naarmate huishoudens verduurzamen met warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto’s neemt de vraag naar stroom in woonwijken sterk toe, met name tijdens de avondpiek. V2G-deelauto’s kunnen precies op die momenten als buffer fungeren door overdag opgeslagen groene stroom terug te leveren aan het net. Daarmee helpen V2G-deelauto’s de energietransitie in gebiedsontwikkelingen en bestaande wijken op gang te houden. Indien alle mogelijke teruggeleverde stroom tijdens deze piekuren volledig ten goede komt aan de verduurzaming van bestaande woningbouw, kan de maatschappelijke waarde van de 1.000 V2G-deelauto’s oplopen tot zo’n 8 miljoen euro.

Ruim 15.000 ton CO₂ bespaard

Het onderzoek laat zien dat één deelauto in Utrecht gemiddeld 7,1 privéauto’s vervangt. Opgeteld over de volledige vloot en een periode van tien jaar komt daarmee ruim 120.000 vierkante meter parkeerruimte vrij, vergelijkbaar met bijna 17 voetbalvelden. De maatschappelijke waarde van deze vrijgekomen ruimte bedraagt circa 8,5 miljoen euro.

Door de verschuiving van privéauto’s naar elektrische deelauto’s bespaart Utrecht over tien jaar meer dan 14.000 ton CO₂. Ook de uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxiden (NOx) neemt meetbaar af, waarmee de luchtkwaliteit verbetert. Dit kan tot 2 miljoen euro aan maatschappelijke klimaatbaten opleveren. De V2G-technologie biedt een bijkomend milieuvoordeel: door het terugleveren van stroom kan in totaal meer dan 1.200 ton CO₂ extra worden bespaard. De besparing van ruim 15.000 ton CO₂ staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer 130 miljoen autokilometers op fossiele brandstof.

“Bij Haskoning verbinden we de energie- en mobiliteitstransitie aan concrete ruimtelijke keuzes. Op basis van onze onderzoeken laten we hier onder meer zien welke impact deelauto’s hebben op het terugdringen van parkeerdruk. Het besparen van 120.000m2, omgerekend 8.000 parkeerplaatsen, betekent meer ruimte voor woningbouw, groen en leefkwaliteit. Daarmee kunnen maatschappelijke uitdagingen worden gerealiseerd, waaronder de woningbouwopgave,” zegt Hannah Habekotté van Haskoning.

“Dit onderzoek bevestigt het enorme potentieel van V2G-deelauto’s als oplossing voor een aantal urgente maatschappelijke uitdagingen. Deelauto’s die bidirectioneel laden dragen tegelijkertijd bij aan de mobiliteits- en de energietransitie. Door de druk op het stroomnet te verlichten kunnen bedrijven weer op het net worden aangesloten en kan een bijdrage worden geleverd aan het vlottrekken van de woningbouwopgave. V2G-deelauto’s geven de economie letterlijk meer lucht,” zegt Laurens van de Vijver, CEO van MyWheels.

Foto: Jan de Wit (Haskoning), Jantine Zwinkels (Tweede Kamerlid CDA), Laurens van de Vijver (MyWheels)