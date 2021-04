PLUS heeft grote ambitie voor biologisch assortiment

PLUS heeft de ambitie om de komende drie jaar de omzet van het biologische huismerk te verdubbelen. Om deze ambitie waar te maken introduceert PLUS het nieuwe huismerk Biologisch PLUS en breidt daarnaast het assortiment biologisch fors uit met meer dan 50%.

Het nieuwe huismerk Biologisch PLUS stroomt dit jaar gefaseerd in alle PLUS supermarkten in. De AGF-afdeling bijt deze week het spits af, gevolgd door de andere versafdelingen. Door deze stap maken we het klanten nog makkelijker om voor biologisch te kiezen en daarmee dragen we bij aan een beter milieu en verbeterde dierenwelzijn.

Biologisch wordt steeds belangrijker voor de consument. De introductie van het nieuwe huismerk Biologisch PLUS sluit goed op deze trend aan. Uit recent GfK* onderzoek blijkt dat consumenten het afgelopen jaar vaker biologische producten zijn gaan kopen. GfK meldt dat de aankoopfrequentie met 7% is gestegen. Een verklaring hiervoor is de gestegen positieve houding van consumenten over biologische producten. 61% van de consumenten die biologisch koopt, vindt dat biologische producten met meer zorg worden gemaakt. 95,6% van de huishoudens kocht het afgelopen jaar wel eens biologisch, in 2019 was dit 95,1%.

Michaël Wilde, directeur Bionext (ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding): “De EU streeft naar een enorme groei van biologische landbouw de komende jaren. En dat is niet alleen goed nieuws voor alle Europeanen maar ook voor het klimaat, de biodiversiteit, de bodem, dierenwelzijn en onze sloten en rivieren. Om deze ambitieuze EU doelen te bereiken moet iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom zijn we ontzettend blij dat PLUS Retail grote stappen zet om haar biologische assortiment flink uit te breiden.”

BIO+ assortiment

Naast de ambities met het nieuwe huismerk Biologisch PLUS wordt ook het volledige assortiment van het merk BIO+ vernieuwd. Alle producten worden voorzien van een nieuwe, eigentijdse verpakking waarop het product centraal staat. Klanten herkennen alle biologische producten in de winkel bovendien door extra communicatie bij het schap.

*Bron: GfK onderzoek maart 2021