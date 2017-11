Plastic Whale en Vepa slaan handen ineen voor circulaire meubellijn

Social enterprise Plastic Whale en meubelfabrikant Vepa kondigen vandaag een meerjarige samenwerking aan. Het doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van een volledig circulaire kantoormeubellijn onder de naam Plastic Whale Circular Furniture. Het bijzondere meubilair wordt vervaardigd uit Amsterdams grachtenplastic en pakt daarmee direct het probleem van de plastic soep aan. Uniek aan het productieproces is dat Plastic Whale zelf de grondstof voor vervaardiging van de lijn opvist. De lancering staat gepland voor Q1 2018, details worden later bekendgemaakt.

Sinds 2011 zet Plastic Whale zich in voor plasticvrije wateren. Dit doet de organisatie door economische waarde te creëren uit afval, met de betrokkenheid van zoveel mogelijk burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Tot op heden heeft de organisatie vele tienduizenden PET-flessen uit het water gevist, die vervolgens werden geupcycled tot hoogwaardige designsloepen. Met diezelfde sloepen vist Plastic Whale nu naar plastic afval voor de vervaardiging van haar nieuwste product: een volledig circulaire kantoormeubellijn. “Veel bedrijven willen tegenwoordig naar het circulaire ondernemen toegroeien, of zich inzetten tegen de plastic soep. Met Plastic Whale Circular Furniture kunnen zij een concrete bijdrage leveren aan een schoner milieu én krijgen zij er uniek meubilair, gemaakt van plastic afval, voor terug. Dit jaar vissen we in Amsterdam naar verwachting ruim 40.000 PET-flessen op. Voor de productie van de meubellijn zijn echter veel meer flessen nodig. Daarom willen we onze pijlen nu ook op het buitenland gaan richten, waar de plastic soep een nog groter probleem vormt,” aldus Marius Smit, oprichter Plastic Whale.

Impactvolle partnership Vepa

Voor de realisatie van de meubellijn heeft Plastic Whale een overeenkomst gesloten met kantoor- en projectmeubelfabrikant Vepa, die verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling, productie en distributie. “Vepa is Nederlands meest duurzame kantoormeubelproducent; een partner waar we heel trots op zijn. Vlak voor de zomer speelden we met het idee circulair meubilair van plastic afval te maken. Dankzij de samenwerking met Vepa wordt dit idee nu werkelijkheid. Samen kunnen we écht impact maken”, zegt Marius Smit. Alle onderdelen worden zo geproduceerd dat ze aan het einde van de levensduur gedemonteerd kunnen worden om als nieuwe grondstof te dienen – met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Plastic Whale en Vepa hebben designmerk LAMA Concept in de arm genomen voor de conceptontwikkeling van de meubellijn.

Algemeen directeur van Vepa, Janwillem de Kam vervolgt: “De samenwerking met Plastic Whale sluit nauw aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Vepa. Circulariteit speelt een belangrijke rol bij de fundamentele verandering van productie zoals we die kennen – ook in de meubelbranche. Samen met Plastic Whale willen wij het voortouw nemen en laten zien dat die transitie naar een circulaire economie mogelijk is, zonder concessies te doen aan design en kwaliteit.”