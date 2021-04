Plastic Bank® verandert de wereld door één miljard flessen oceaanplastic te stoppen

Plastic Bank®, een sociale onderneming die een revolutie teweegbrengt in de wereldwijde circulaire toeleveringsketen voor gerecycled oceaangebonden plastic, heeft vandaag aangekondigd dat het een belangrijke mijlpaal heeft bereikt door te voorkomen dat een miljard plastic flessen de oceanen van de wereld binnenkomen. Deze opmerkelijke prestatie markeert het leiderschap van Plastic Bank bij het stoppen van plastic in de oceaan en het verbeteren van de levens van ‘s werelds meest kwetsbare kustgemeenschappen.

Een miljard plastic flessen is het equivalent van meer dan 20 miljoen kilo plastic dat anders zijn weg zou hebben gevonden in de oceanen van de wereld. Om deze mijlpaal te bereiken, werkte Plastic Bank samen met meer dan 17.000 individuele verzamelaars in Haïti, de Filippijnen, Indonesië, Brazilië en Egypte. In ruil voor ingezameld plastic ontvangen inzamelaars premies die helpen voorzien in de basisbehoeften van het gezin, zoals boodschappen, kookbrandstof, schoolgeld en een ziektekostenverzekering.

Het materiaal dat wordt verzameld in de kringloopecosystemen van Plastic Bank wordt herboren als Social Plastic® – een ethisch teruggewonnen plastic dat onze oceanen beschermt en armoede helpt aanpakken door de waarde ervan over te dragen aan degenen die het helpen verzamelen. Eenmaal verwerkt, kan Social Plastic opnieuw worden geïntroduceerd in de wereldwijde productieketen voor het maken van nieuwe producten en verpakkingsmaterialen.

“Plastic afval dat onze oceanen binnendringt, is een van onze grootste mondiale uitdagingen. In een tijd waarin de wereld om meer verantwoordelijkheid vraagt, is deze belangrijke mijlpaal het bewijs van ons vermogen om opzettelijke ecologische, sociale en economische impact te hebben ”, aldus David Katz, oprichter en CEO van Plastic Bank. “De inzameling van een miljard oceaangebonden plastic flessen bevestigt dat we plastic afval kunnen verminderen en tegelijkertijd sociale vooruitgang kunnen stimuleren via een circulaire economie.”

Wereldwijde partners, waaronder SC Johnson, Henkel, Procter & Gamble, Coca-Cola, Coty, HelloFresh, Lombard Odier, Advansa, Carton Pack, Grove Collaborative, Ocean Bottle, Cognition Foundry, IBM, GoJek en PayMaya hebben geholpen bij het ondersteunen van inzamelingsinspanningen bij het bereiken van de mijlpaal van één miljard flessen. Door de integratie van Social Plastic terug in de toeleveringsketen te bevorderen, ondersteunen de partners van Plastic Bank een regeneratieve plasticeconomie die oceaangebonden plastic een halt toeroept en tegelijkertijd het leven van verzamelaarsgemeenschappen verbetert.

Plastic Bank heeft meer dan 320 actieve inzamelingsvestigingen in Haïti, de Filippijnen, Indonesië, Brazilië en Egypte. Met het oog op het inzamelen van de volgende miljard plastic flessen, is Plastic Bank van plan om in 2021 uit te breiden naar Kameroen en Thailand.

Over Plastic Bank

Plastic Bank® geeft kracht aan de regeneratieve samenleving. We helpen de wereld om oceaanplastic te stoppen en tegelijkertijd het leven van verzamelaarsgemeenschappen te verbeteren. Plastic Bank bouwt ethische recyclingecosystemen in kustgemeenschappen en verwerkt de materialen opnieuw voor herintroductie in de wereldwijde productieketen. Verzamelaars ontvangen een premie voor de materialen die ze verzamelen, waardoor ze kunnen voorzien in de basisbehoeften van het gezin, zoals boodschappen, kookbrandstof, schoolgeld en een ziektekostenverzekering. Het Alchemy ™ blockchain-platform van Plastic Bank beveiligt de volledige transactie en biedt real-time datavisualisatie – wat transparantie, traceerbaarheid en snelle schaalbaarheid mogelijk maakt. Het ingezamelde materiaal wordt herboren als Social Plastic® dat gemakkelijk weer kan worden geïntegreerd in producten en verpakkingen als onderdeel van een gesloten toeleveringsketen. Plastic Bank is momenteel actief in Haïti, Brazilië, Indonesië, de Filippijnen en Egypte.