Planted, het Zwitserse Foodtech-bedrijf dat bekendstaat om zijn clean-label en innovatieve plantaardige vleesproducten, breidt zijn assortiment in Nederland uit met een primeur: de eerste plantaardige steak op basis van fermentatie bij Albert Heijn. Dankzij een uniek, eigen fermentatieproces en 100% natuurlijke ingrediënten – waaronder soja-eiwit, bonen- en rijstmeel – biedt de planted.steak een rijke umami-smaak en een sappige, malse textuur die doet denken aan een klassieke steak. De planted.steak (120 g) is vanaf nu verkrijgbaar bij Albert Heijn en bij diverse restaurants in Nederland. De planted.steak Marinade Paprika (2x 80 g) ligt vanaf 24 april in de schappen van Albert Heijn.

De eerste gefermenteerde plantaardige steak bij Albert Heijn

Met de introductie van de plantaardige steak zet Planted een nieuwe standaard in de wereld van plantaardige voeding. Tot nu toe waren vleesvervangers namelijk beperkt in hun ervaring rondom textuur, smaak en voedingswaarde. Dankzij een innovatief fermentatieproces krijgt de planted.steak een rijke umami-smaak en een unieke, vezelachtige structuur, wat zorgt voor een sappig en mals eindresultaat. Zo wordt het maximale uit plantaardige eiwitten gehaald, zonder concessies te doen op de steakervaring.

Lukas Böni, mede-oprichter van Planted zegt hierover: “Bij de ontwikkeling van onze plantaardige steak hebben we nauw samengewerkt met meer dan 50 chefs. De steak is gemaakt om zelfs de meest kritische fijnproevers te verrassen en is een echte gamechanger – niet alleen voor ons, maar voor de hele plantaardige sector. Na een succesvolle introductie in zowel de Europese Foodservice als retail, zijn we trots de planted.steak nu ook in Nederland te introduceren.”

Voedzaam en 100% natuurlijke ingrediënten

De planted.steak is ontwikkeld met één doel: een pure, voedzame en smaakvolle steak creëren zonder onnodige toevoegingen. Daarom is de steak uitsluitend gemaakt met natuurlijke ingrediënten, zoals soja-eiwit, bonen- en rijstmeel, verrijkt met microbiële culturen. Dit zorgt niet alleen voor een rijke en malse structuur, maar ook voor een hoog eiwit- en vezelgehalte en een natuurlijke bron van vitamine B12 en ijzer. Daarnaast bevat de planted.steak geen kunstmatige toevoegingen of conserveringsmiddelen, waardoor de smaak puur blijft en de natuurlijke kwaliteit van de ingrediënten volledig tot zijn recht komt.

Ook verkrijgbaar in overheerlijke paprikamarinade

Naast de sappige en malse planted.steak van 120 gram is er vanaf 24 april ook een voorgemarineerde versie beschikbaar bij Albert Heijn. De planted.steak Marinade Paprika is een echte showstopper in een overheerlijke paprikamarinade. Deze steak is verkrijgbaar in een two-pack met twee biefstukken van 80 gram. De dunnere snit en de smaakvolle marinade zorgt ervoor dat je in minder dan vijf minuten een heerlijke steak op tafel zet, ideaal voor de drukke doordeweekse avonden.

Minder CO₂ en water voor meer impact

De impact van de vleesindustrie, en met name rundvlees, is enorm. Planted biedt met zijn innovatieve fermentatieproces een duurzamer alternatief: vergeleken met een traditionele rundvleessteak realiseert de planted.steak 97% minder CO₂-uitstoot en verbruikt hij 81% minder water.

Lukas Bön zegt: “Door plantaardige eiwitten op een vernieuwde manier te verwerken zetten we een belangrijke stap voor de toekomst. Waarbij duurzaamheid en genieten hand in hand gaan, zonder concessies te doen op smaak en gezondheid.”