Plantaardige pionier lanceert alternatief voor Griekse yoghurt op basis van van kokos en amandel

In de maand waarin Abbot Kinney’s haar vijfjarig bestaan viert, lanceert de plantaardige pionier een alternatief voor Griekse yoghurt: Coco Greek Style. Hiermee gaan ze terug naar de plek waar alles 500 jaar voor Christus begon; Griekenland. Veganisten en vegetariërs komen al eeuwenlang voor, maar volgens geruchten werd veganisme voor het eerst bekend toen de bekende Griekse wiskundige en filosoof Pythagoras besloot veganistisch te eten. Hij stond destijds alleen in de strijd, maar volgens De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) zijn er nu zo’n 121.000 vegans in Nederland (dat is 2,5 keer zoveel mensen als in 2014!) die, net als Abbot Kinney’s, hun bijdrage leveren. Deze nieuwe Griekse hero is de 10e innovatie uit de keuken van deze Nederlandse start-up met de missie om van non-dairy the new ordinary te maken. Flipping your standard is nu nóg makkelijker, The Coco Greek Style, is vanaf deze week verkrijgbaar bij Marqt en Ekoplaza.

Plantaardige eiwitten tonen spierballen

Griekse yoghurt, gotta love it! Met de lancering van Abbot Kinney’s Coco Greek Style is er nu ook een plantaardige variant die je op de nacho’s kunt gebruiken of als topping op een kom dampende pompoensoep. Wie ooit in Griekenland was, weet dat ze het goede leven daar behoorlijk onder de knie hebben. Door het beste te maken van kwaliteitsingrediënten, hebben de Grieken de noot tot pure perfectie gekraakt. Dit inspireerde Abbot Kinney’s om, door andere ogen, te kijken naar Griekse yoghurt. In een zoektocht naar de beste plantaardige variant omarmden ze het originele recept en lieten de tijd verder het werk doen. De allerbeste 100% biologische kokosmelk, juiste yoghurtculturen en amandel proteïnen in combinatie met het fermentatieproces leveren deze verrukkelijke plantaardige Griekse yoghurt op. De Coco Greek Style heeft hetzelfde vetpercentage als de variant op zuivelbasis en is rijk aan plantaardige eiwitten, ideaal voor of na het sporten (hallo, spiermassa) of de momenten dat je even wat langer moet doorgaan. Halleluja!

Plantaardig en verantwoord | dé voordelen van Coco Greek Style

Bevat hetzelfde proteïne- en vetgehalte als de zuivelvariant.

Uniek en innovatief gebruik van rijke amandelproteïne (eiwitten die je nodig hebt voor de opbouw en het behoud van spiermassa).

Puur, biologisch, 100% plantaardig en zonder toegevoegde suiker.

Romig en dik en in veel verschillende recepten met uiteenlopende toepassingen te gebruiken.

5 jaar pionieren, wat levert dat nou op?

Uit onderzoek* blijkt dat de helft van alle Nederlanders die plantaardige melk drinken tegelijkertijd ook nog zuivel in de ijskast hebben staan. Eén derde zegt dit te doen omdat ze simpelweg niet willen stoppen met het drinken van zuivel en 20% wijdt het aan routine. Precies deze routine wil Abbot Kinney’s doorbreken en ze zijn aardig op weg. Inmiddels bestaat de plantaardige pionier alweer vijf jaar, iets wat ze vieren met de lancering van Coco Greek Style. In vijf jaar tijd produceerden ze maar liefst 5,5 miljoen plantaardige yoghurts en ijsjes, waarmee ze 368 ton CO2 bespaarden. Klinkt indrukwekkend. Wat dat precies inhoudt? Het gaat om 2.944 retourtjes met het vliegtuig van Amsterdam naar Londen of het gebruik van 110.400 kilo kantoorpapier, om precies te zijn. Maar dit is nog maar het begin; Abbot Kinney’s maakt van plantaardige zuivel de norm door te laten zien dat plantaardig eten nu en in de toekomst gewoon ongelofelijk lekker kan zijn. En houd ze goed in de gaten, want over een paar jaar willen ze het grootste plantaardige yoghurt en ijs merk van Europa zijn!