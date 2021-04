Plantaardige food startup Plant B gooit hoge ogen bij Dragons Den 

De oprichters van Plant B zijn niet blij met de koers die nu wordt gevaren op voedselvlak. De wereld, inclusief wijzelf, zou veel beter af zijn als we vaker plantaardig eten. We krijgen met de opmars van vegan alternatieve als het ware een tweede kans aangereikt. Met deze motivatie en de belofte om plantaardig eten makkelijk en lekker te maken beproefde ze hun geluk bij het razend populaire tv programma Dragon’s Den.

Een vliegende start door succes bij Dragons Den

We deden vooral mee voor wat extra naamsbekendheid. Aldus Maarten Gomes, een van de drie co-founders. Maar dat de hele voorraad er in één avond doorheen zou gaan én er een investeringsaanbod op tafel zou liggen hadden ze geen van drie verwacht. Tijdens de uitzending waren de investeerders Michel Perridon, Nikkie Plessen, Pieter Schoen, Won Yip en Shawn Harris er snel over uit. Ongekend dat plantaardige kant-en-klaar maaltijden zo lekker kunnen zijn. Shawn Harris aka de avocadokoningin bood ter plekke € 300.000,- voor 25% van de onderneming.

Hoe zeker is zo’n Dragon’s Deal eigenlijk?

Wat veel mensen niet weten is dat 60% van de deals op tv in werkelijkheid niet doorgaan. Hier zijn natuurlijk uiteenlopende reden voor.1 In ons geval had het te maken met de wederzijdse conclusie dat Plant B in deze fase meer gebaat is bij een investeerder met DTC (Direct-to-consumer) ervaring. Kort na de uitzending werden we gebeld door een groep angel-investeerders, die ook achter Crisp en Spruit zitten. We hebben nu zowel de kennis als de middelen om onze ambitieuze internationale groeidoelstellingen te behalen.

Oplossing op een dienblad

Ervaring leert dat het moeilijk is om een gezonde en duurzame levensstijl vol te houden. De sleutel zit hem in gemak en smaak. En dit is dan ook het uitgangspunt en bestaansrecht van Plant B, een startup in bevroren, plantaardige, kant-en-klaar maaltijden.

De ambities van de kakelverse startup liegen er niet om. Joost Esser, co-founder Plant B: “We zijn op zoek naar groeikapitaal zodat we dit jaar 10.000 vaste klanten kunnen werven, die we kunnen helpen om met minimale inspanning hun levensstijl ambities te realiseren. Het is onze ambitie om binnen drie jaar de belangrijkste Europese markten (Benelux, Duitsland en Denemarken) veroverd te hebben.”

