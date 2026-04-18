Porthos past na een herijking de planning van het project aan. Alles in ogenschouw nemend is de verwachting dat het project niet eerder van start kan gaan dan in de tweede helft van 2027.

Voor de aanpassing van de planning is niet één hoofdoorzaak te noemen. De samenhang van de diverse onderdelen van dit first of a kind-project vragen in de praktijk meer tijd dan in de huidige, ambitieuze planning was ingecalculeerd. Bovendien zijn er externe ontwikkelingen, zoals langere levertijden van materialen. De conclusie is dat dat opstarten eind 2026 niet realistisch meer is en tweede helft 2027 in beeld komt. De komende periode wordt de planning verder verfijnd.

Nadat begin 2024 de bouw van start ging, is de aanleg van de leiding door het Rotterdams havengebied en onder de zeebodem afgerond, is de ombouw van de injectieputten geslaagd en de realisatie van de gebouwen op het compressorstation-terrein vergevorderd. Gemmeke Groot, directeur Porthos: “De ambitieuze planning van dit project heeft ervoor gezorgd dat er al veel is gerealiseerd. Alles op een rij zettend, zien we dat er meer tijd nodig is. Vanzelfsprekend houden we de vaart vast, want elk jaar dat we de CO2 niet kunnen opslaan, wordt er 2,5 Mton CO₂ toegevoegd aan de atmosfeer. Daarom wordt er onverminderd hard en enthousiast doorgewerkt om dit unieke, belangrijke maar ook complexe project zo snel mogelijk veilig op te leveren.”