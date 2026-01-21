In december bereikte het CCS-project Porthos een belangrijke mijlpaal: drie compressoren zijn vanuit Duitsland aangekomen en succesvol geplaatst op de Porthos-locatie aan de Maasvlakte. Een indrukwekkende stap richting de voltooiing van dit grootschalige project, dat CO2 transporteert en opslaat in lege gasvelden, diep onder de Noordzee.

Doorwerken in weer en wind

Het winterse weer van afgelopen weken hield het team van aannemer Bonatti en haar onderaannemers niet tegen. Met slimme aanpassingen – zoals overdekt werken en het opdelen van het team voor regelmatige opwarmmomenten – bleef het werk doorgaan. Samen met het Porthos-team zorgen zij dat het project op schema blijft, ook in sneeuw en kou.

Offshore pijplegproces afgerond

Ook offshore zijn grote stappen gezet. Eind 2025 voerde Boskalis in opdracht van Allseas de rockdumping uit – een laatste stap in het offshore pijplegproces. Met behulp van onderwatercamera’s en sonar werden stenen nauwkeurig op de zeebodem geplaatst. Deze beschermlaag zorgt voor extra stabiliteit van de leiding en bescherming tegen externe invloeden. Hiermee is het offshore pijplegproces volledig afgerond.

Injectieputten klaar voor gebruik

Begin januari is nog een andere belangrijke mijlpaal bereikt: alle vier de CO2-injectieputten zijn gereed. Met behulp van coiled tubing – een flexibele metalen buis op een grote haspel – werd de P18-2A3-put voorbereid. Het Wells-team werkt nog aan het verlaten van de laatste put (P18-6A7). Dit gebeurt door cementpluggen te plaatsen en buizen te verwijderen tot aan de zeebodem. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog drie weken. Rond mei volgen dan alleen nog verstevigingswerkzaamheden aan de conductors.

Update platformwerkzaamheden

Ook op het platform op zee wordt hard gewerkt. Onder het helidek is het schilderwerk afgerond en zijn de laatste openingen bijna gedicht. Daarnaast is het laatste stuk van de CO2-riser geplaatst en stevig vastgezet. Dankzij deze werkzaamheden komt het platform steeds dichter bij een volledig veilige en operationele installatie.

In 2026 operationeel

Met deze mijlpalen komt Porthos steeds dichter bij het realiseren van veilige en grootschalige CO2-opslag. De aanleg van het Porthos-systeem is naar verwachting dit jaar operationeel.

Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam: Energie Beheer Nederland, Gasunie en Port of Rotterdam. Het project is mogelijk gemaakt met een CEF-subsidie van de European Commission.