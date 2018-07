Picnic start proef met opslag energie in bezorgwagentjes

Online supermarkt Picnic gaat in de gemeente Rotterdam een eigen zogenaamd smart grid ontwikkelen, een innovatief energienetwerk dat vraag en aanbod van stroom optimaal op elkaar afstemt. De proef is de grootste ooit: 160 autootjes van Picnic zullen samen een netwerk vormen. De elektrische bezorgwagentjes zullen hiervoor worden uitgerust met slimme accu’s die energie kunnen opslaan wanneer deze goedkoop en duurzaam voorradig is en deze kunnen afgeven als het net daaraan behoefte heeft.

De innovatieve websuper bouwt hiervoor samen met technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE en Dexter Energy Services een netwerk dat bestaat uit zonnepanelen, slimme laders, (stationaire) batterijen voor opslag van energie in de distributiecentra en slimme accu’s in de elektrische bezorgauto’s.

Slim stroom distribueren

“Onze vloot van elektrische autootjes biedt een unieke mogelijkheid om zo’n smart grid te testen”, aldus Amy Klein, projectmanager bij Picnic. “Met de groei van het aantal elektrische voertuigen zal deze nieuwe technologie veel toepassingsmogelijkheden kennen. De rijksoverheid steunt dit project vanwege het innovatieve karakter en de voorlopersrol die Nederland kan spelen in het ontwikkelen van de technologie.”

Erik Groen, business developer bij ENGIE: “De zonnepanelen op de daken van Picnic produceren overdag stroom die we met de slimme laders in batterijen kunnen opslaan. Deze batterijen kunnen ’s nachts ingezet worden voor het opladen van de bezorgwagens of om stroom terug te geven aan het net wanneer er een stroomoverschot is.” ENGIE draagt zorg voor de zonnepanelen, de batterijopslag en de laadinfrastructuur.

100 procent duurzaam

Samen met Dexter Energy Services breidt ENGIE het energiemanagementsysteem uit dat alle componenten met elkaar verbindt. Slimme algoritmes zorgen ervoor dat energie op het juiste moment gebruikt wordt. “ENGIE wil vooroplopen in de energietransitie en zoveel mogelijk bedrijven, instellingen en consumenten helpen om de overstap te maken naar 100 procent duurzaam. Met onze ervaring in slimme energienetwerken zetten we samen met Picnic een stap in de verduurzaming van Rotterdam”, aldus Groen.

Picnic kiest bewust voor een pilot in Rotterdam. In de havenstad is vorig jaar al begonnen met een ander slim energienetwerk waarop in de komende jaren 20.000 huishoudens en bedrijven aangesloten zullen worden, het grootste smart grid van Europa. De slimme software in het systeem stelt elektrische apparatuur als wasmachines, ijskasten en koelcellen in staat om te communiceren met windmolens, zonnepanelen en zelfs elektrische auto’s en zo te bepalen op welk moment het apparaat het beste energie kan opnemen.

Over Picnic

Voor de lancering eind 2015 heeft Picnic drie jaar lang in stilte met een team van 30 specialisten gewerkt aan het thuisbezorgen van boodschappen zonder onnodige tussenschakels. De klant kiest welke rit het beste uitkomt en weet via de Picnic boodschappenradar tot op de minuut precies hoe laat de bezorging zal plaatsvinden. De kosten van deze nieuwe manier van distributie zijn zo laag, dat de bezorging gratis is en de boodschappen daarnaast de laagste prijs hebben.

Picnic is een initiatief van Nederlandse ondernemers: internetondernemers Joris Beckers en Frederik Nieuwenhuys waren de eigenaren van Fredhopper, de ontwikkelaar van personalisatiesoftware voor webwinkels. Serie-ondernemer Michiel Muller stond eerder aan de wieg van de onbemande tankstations Tango en ANWB-concurrent Route Mobiel. Ondernemer Bouke van der Wal is eigenaar van supermarktketen Boni. Recent is ook retailondernemer Gerard Scheij aan boord gekomen.