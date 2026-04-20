Flevoland heeft als eerste provincie in Nederland officieel beleid vastgesteld voor grote batterijsystemen. Met het nieuwe beleid krijgen initiatiefnemers duidelijkheid over waar batterijen kunnen komen en hoe ze moeten worden ingepast in het landschap én in het energiesysteem. Ook zorgt het ervoor dat batterijen helpen bij het verminderen van netcongestie.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Met dit beleid zetten we een belangrijke stap voor een betrouwbaar, schoon en toekomstbestendig energiesysteem. We hebben dit samen met gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars gemaakt, en daar ben ik trots op. Omdat we de eerste provincie zijn die zo’n kader vaststelt, blijven we goed volgen hoe het in de praktijk werkt, zodat we waar nodig kunnen bijsturen.”

Batterijen helpen het energiesysteem

Batterijen worden steeds belangrijker. Ze kunnen stroom opslaan op momenten dat er veel zon- of windenergie is en deze weer leveren als het nodig is. Daarmee helpen ze om het elektriciteitsnet te ontlasten. Flevoland heeft het beleid daarom niet alleen vanuit ruimtelijke regels opgesteld, maar vooral ook gekeken naar de rol van batterijen in het energiesysteem. Dit is gedaan samen met de netbeheerders, zoals Liander en TenneT. Op hun verzoek komen er bijvoorbeeld meer plekken waar batterijen bij hoogspanningsstations mogelijk zijn.

Samenwerking met gemeenten en ontwikkelaars

Het nieuwe beleid is gemaakt in samenspraak met gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars van batterijen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd en 27 zienswijzen zorgvuldig bekeken. Veel van de suggesties zijn verwerkt, bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing en over hoe batterijen helpen bij netcongestie.

Vier soorten batterijen

Het beleid maakt onderscheid tussen vier soorten batterijen, elk met hun eigen regels:

Batterijen bij hoogspanningsstations Batterijen bij zonne- en windparken Batterijen bij energiehubs en buurtbatterijen Losse, stand‑alone batterijen op bedrijventerreinen of erven

Vier pijlers van het beleid

Naast de indeling in soorten energie‑opslag is het beleid opgebouwd rond vier duidelijke pijlers.

1. Goede plek en goede inpassing

Energie‑opslag komt bij voorkeur op plekken waar al energie‑infrastructuur aanwezig is, zoals bij hoogspanningsstations of bedrijventerreinen. Zo voorkomen we dat losse energieopslagsystemen verspreid in het landschap verschijnen. De inpassing gebeurt met aandacht voor het landschap, bijvoorbeeld met groen en bestaande structuren.

2. Verplichte energietoets

Elke grote energie‑opslag moet aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van druk op het elektriciteitsnet, of mag het net in ieder geval niet extra belasten. De netbeheerder toetst dit met een energietoets. Deze toets is verplicht en wordt vastgelegd in de regels.

3. Tijdelijk en flexibel

Vergunningen voor energie‑opslag zijn in principe tijdelijk, meestal voor 20 tot 25 jaar. Na afloop moet de locatie worden hersteld. Zo voorkomt de provincie dat tijdelijke oplossingen leiden tot blijvende veranderingen in het landschap.

4. Aandacht voor veiligheid, natuur en betrokkenheid

Energie‑opslag is niet toegestaan in Natura 2000‑gebieden en alleen onder strenge voorwaarden binnen het Natuurnetwerk Nederland. Veiligheidsregels worden strikt toegepast. Daarnaast verwacht de provincie dat initiatiefnemers serieus kijken naar financiële deelname van de omgeving, om lokaal draagvlak te vergroten.

Startpunt, geen eindpunt

Flevoland is de eerste provincie met een compleet batterijbeleid. Omdat de techniek en markt snel veranderen, zien we dit beleid als een eerste versie. Volgend jaar start een uitgebreide evaluatie. Waar nodig wordt het beleid aangepast.