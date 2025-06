Signify, wereldleider in verlichting, heeft vandaag aangekondigd dat het 99,9% van het plastic uit de Philips Hue-productverpakkingen heeft verwijderd. De verpakking is bovendien kleiner, wat bijdraagt ​​aan een vermindering van de CO₂-uitstoot met 6.000 ton per jaar[ii] voor het volledige portfolio van consumentenverpakkingen.

Deze mijlpaal maakt deel uit van Signify’s bredere ambitie om de recyclebaarheid te maximaliseren en tegelijkertijd de milieu-impact van haar verpakkingen te minimaliseren, zoals uiteengezet in haar duurzaamheidsprogramma Brighter Lives, Better World 2025. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf alternatieve, plasticvrije oplossingen ontwikkeld om honderden verpakkingscomponenten te vervangen. Deze omvatten materialen op basis van gerecycled papier en biobased alternatieven zoals bamboe, die een verbeterde uitpakervaring kunnen bieden en tegelijkertijd de productbescherming garanderen.

Het team heeft het gewicht en volume van de verpakkingen verminderd en de transportefficiëntie verbeterd, terwijl het samenwerkt met leveranciers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen in de eisen voor duurzame verpakkingen van Signify.

“Innovatie staat centraal in alles wat we doen, en dat reikt verder dan het product zelf: het gaat ook over hoe we het aan onze klanten aanbieden. Het verwijderen van plastic uit Philips Hue-productverpakkingen is een belangrijke stap voorwaarts in onze zoektocht om de milieu-impact van onze producten te verminderen. Onze vooruitgang is te danken aan samenwerking binnen Signify en is een duidelijk voorbeeld van hoe duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.” – Michael Kuhne, CEO Consumer Business bij Signify

“Ik ben trots op de vooruitgang die we hebben geboekt. Het weerspiegelt jarenlange inzet van onze teams. Hoewel er nog werk voor ons en de sector als geheel ligt om sporen van plastic uit verpakkingen te elimineren, zetten we ons in om deze inspanning voort te zetten – binnen onze eigen activiteiten en met partners in de sector.” – Turay Kurgan, Global Head of Packaging bij Signify