Philips staat dit jaar als enige Nederlandse bedrijf in de Global RepTrak, de wereldwijde reputatieranglijst van bedrijven met de beste reputatie. Het gezondheidstechnologiebedrijf behaalt de veertiende plaats, net achter LEGO (3), Paypal (8), en Netflix (9) en voor onder andere Microsoft (17), Spotify (29), en Google (42).

Vorige maand werd Philips voor de vijftiende keer op rij uitgeroepen tot het bedrijf met de meest toonaangevende reputatie in Nederland.

Leven en welzijn van miljarden mensen verbeteren

“Deze erkenning is voor iedereen bij Philips belangrijk, aangezien we ons inzetten om de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld te verbeteren. Het feit dat we in deze uitdagende tijden een sterke reputatie blijven behouden – voor de wereld, maar ook voor Philips – is een extra stimulans om verder te blijven innoveren in gezondheidstechnologie,” aldus Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips.

Bekijk hier de volledige Global RepTrak ranglijst.

Doing well by doing good

“Voor het tweede jaar op rij staat Philips in de wereldwijde RepTrak top 15. Deze prestatie is een bewijs van de consistente toewijding van Philips om een verschil te maken in het leven van miljarden mensen over de hele wereld. Sterke scores op Corporate Conduct en positieve invloed op de samenleving plaatsen Philips bij de besten in de ranglijst en tonen de erkenning van het publiek voor de strategie doing well by doing good”, vertelt Thomas McNeill, Vice President EMEA van The RepTrak Company.

2022 Global RepTrak® 100

De Global RepTrak 100 laat zien hoe mensen wereldwijd over bedrijven voelen, denken en handelen richting bedrijven. The RepTrak Company meet de reputatie van een bedrijf aan de hand van Reputatiescores van 0-100, die de emotionele connectie van mensen met een bepaald bedrijf tonen.

Reputatiescores laten een sterke positieve relatie zien met bedrijfsresultaten, zoals de bereidheid van mensen om aankopen te doen bij een bedrijf, een bedrijf aan te bevelen aan anderen of te vertrouwen. De bedrijven met de hoogste Reputatiescores staan in de top 100.

Methodologie

Voor de 2022 Global RepTrak 100, analyseerde The RepTrak Company reputatiegegevens van meer dan tweeduizend bedrijven. Om in aanmerking te komen, moest een bedrijf aan de volgende criteria voldoen:

Een wereldwijde omzet van meer dan 2 miljard dollar

Een wereldwijde gemiddelde bekendheid van meer dan 20 procent in alle vijftien gemeten landen en een bekendheid van meer dan 20 procent in acht of meer van de vijftien gemeten landen

Een Reputatiescore boven de mediaanscore (d.w.z. 67.3 punten)

De 2022 Global RepTrak 100 ranking is uitgevoerd onder 243.000 respondenten uit de 15 grootste economieën wereldwijd via online enquêtes. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van december 2021 tot en met januari 2022.