Koninklijke Philips, wereldwijd marktleider in gezondheidstechnologie, zet patiënten en duurzame gezondheidszorg centraal in zijn nieuwe duurzaamheidscampagne ‘Oog voor mens en planeet’.

Als onze planeet niet gezond is, kan de mens dat dan wel zijn? Deze vraag staat centraal in de wereldwijde campagne. De milieu-impact van de gezondheidszorg op onze planeet is aanzienlijk. Philips erkent zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van zowel mens als planeet: als we patiënten op de best mogelijke manier willen blijven verzorgen, moeten we met dezelfde aandacht en urgentie voor onze planeet zorgen, nu en op de lange termijn.

Oog voor mens en planeet

Lian Vergeer-Langens, Head of Global Brand bij Philips, zegt: “De langlopende, wereldwijde duurzaamheidscampagne ‘Oog voor mens en planeet’ benadrukt het sterke verband tussen menselijke gezondheid en duurzaamheid. Philips onderneemt actie om de beste kwaliteit gezondheidszorg te leveren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Dit betekent het creëren van de best mogelijke oplossingen om zorgverleners te helpen zorg te dragen voor patiënten en de planeet via een unieke combinatie van innovatie, design en duurzaamheid.”

Philips is sinds 2020 CO₂-neutraal in zijn activiteiten en heeft ambitieuze doelen gesteld voor 2025 om de klimaatverandering verder te beperken. In 2023 was Philips het eerste bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie met CO₂-emissiereductiedoelstellingen voor zijn gehele waardeketen die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief. Het bedrijf blijft innoveren en zijn portfolio van energie-efficiënte, circulaire, digitale en cloud-gebaseerde oplossingen opschalen. Op deze manier kan het gezondheidssystemen helpen bij het aanpakken van hun meest urgente uitdagingen, zoals de kosten van zorg en personeelstekorten, terwijl het tegelijkertijd hun impact op het milieu vermindert.

Over de campagne

De introductiefilm van de campagne toont mensen die ooit patiënt waren en geholpen werden door oplossingen van Philips. Om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, werkte Philips samen met lokale fotografen in elf landen om de voormalige patiënten vast te leggen. Philips droeg bij aan hun herstel via een breed scala aan middelen en oplossingen, waardoor ze konden terugkeren naar de plekken in de natuur die betekenisvol voor hen zijn. Dezelfde plekken waar ze naar verlangden toen ze nog patiënt waren.

Nanda Huizing, Head of Brand & Communications Benelux bij Philips, licht toe: “De introductiefilm is onderdeel van de geïntegreerde, 360 gradencampagne, die wereldwijd wordt geactiveerd in een fysiek en digital marketing ecosysteem. In Nederland zijn we online begonnen, met een focus op onze social media. Vanaf deze week zul je de bijbehorende out-of-home beelden op een groot aantal centrale locaties in Nederland kunnen zien, in een aantal grote steden, maar ook in de buurt van onze ziekenhuispartners, want met hen samen kunnen we de zorg verduurzamen.”

