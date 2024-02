Philips heeft zich onvermoeibaar gericht op verdere verbetering van zijn prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in 2023. Zo heeft Philips de gezondheid en het welzijn van 1,88 miljard mensen verbeterd met zijn innovatieve producten en diensten, waarvan 221 miljoen in achtergestelde gemeenschappen, waarmee het bedrijf dicht in de buurt komt van zijn doel om in 2025 2 miljard levens per jaar te verbeteren. Philips innoveerde samen met partners om de toegang tot duurzame gezondheidszorg wereldwijd te vergroten, en verhoogde zijn circulaire inkomsten verder, terwijl het zijn operationele koolstofuitstoot en die van de waardeketen verlaagde.

Marnix van Ginneken, Chief ESG & Legal Officer bij Koninklijke Philips, zegt: “Voortbouwend op ons sterke erfgoed op het gebied van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid, hebben we een volledig geïntegreerde aanpak om verantwoord en duurzaam zaken te doen, in lijn met ons bedrijfsdoel. Ik ben ervan overtuigd dat onze ESG-toezeggingen voor Philips de beste manier zijn om prioriteiten voor wereldwijde impact aan te sturen en langetermijnwaarde voor onze belanghebbenden te creëren. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt op weg naar ons doel om tegen 2025 2 miljard levens per jaar te verbeteren, op het nakomen van onze beloften om de CO2-uitstoot te verminderen en op de uitbreiding van ons portfolio EcoDesign-producten en -systemen. We blijven ons richten op het stimuleren van verdere verbeteringen in lijn met onze toezeggingen voor 2025.”

Naar betere zorg voor meer mensen op een duurzame manier

Vandaag de dag hebben miljoenen mensen over de hele wereld weinig of geen toegang tot basisgezondheidszorg, en de klimaatverandering heeft gevolgen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid. Samen met partners ontwikkelt Philips een AI-aangedreven echografie-oplossing die het tekort aan gezondheidswerkers moet oplossen door een diagnostisch hulpmiddel dat voorheen was voorbehouden aan deskundige technici in handen te geven van verloskundigen, waardoor de toegang tot kraamzorg in achtergestelde plattelandsgemeenschappen in Kenia wordt vergroot. Philips ontwikkelt ook nieuwe, technologiegedreven bedrijfsmodellen om de toegang tot zorg te verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn de mobiele CT-trucks die Philips heeft uitgerold in medisch minder bedeelde Australische en Noord-Amerikaanse gemeenschappen. Deze innovatie biedt een wereldwijde blauwdruk voor tijdige longscreening die levens redt.

Philips ondersteunt het creëren van een duurzaam en veerkrachtig gezondheidszorgsysteem door middel van partnerschappen, maar ook door zijn toonaangevende portfolio van duurzaamheidsinnovaties. Hiertoe behoren energiezuinige MRI-scanners die heliumvrij werken en het Philips Radiology Operations Command Center dat real-time samenwerking en virtuele beeldvorming mogelijk maakt en de reistijd en -kosten van het personeel kan verlagen. Philips is een samenwerking aangegaan met de Portugese Champalimaud Foundation om de CO2-voetafdruk van diagnostische en interventionele beeldvorming tegen 2028 te halveren. En Philips en het Vanderbilt University Medical Center onderzoeken hoe de radiologieafdeling van het gezondheidssysteem koolstofvrij kan worden gemaakt. De eerste resultaten van deze samenwerkingen laten zien dat duurzame initiatieven zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief kunnen zijn.

Diversiteit en inclusie

Philips heeft een divers team dat bestaat uit ongeveer 70.000 mensen in meer dan 100 landen, allemaal met een verschillende achtergrond, perspectief en ervaring. Het bedrijf hecht veel belang aan het creëren van een inclusieve omgeving, zodat creativiteit en innovatie kunnen floreren. Wat betreft genderdiversiteit bijvoorbeeld, heeft Philips in 2023 een vertegenwoordiging van 31% vrouwen in het senior management bereikt. Externe erkenning hiervoor in 2023 was onder andere Forbes Best Employers for Women en Forbes Best Employers for Diversity.

Op weg naar koolstofarme bedrijfsvoering en waardeketen

In 2023 breidde Philips zijn circulaire inkomsten uit tot 20% van de omzet, en naast het feit dat Philips sinds 2020 koolstofneutraal blijft in zijn activiteiten, bereikte het 78% hernieuwbare energie, waarmee het zijn wetenschappelijk gefundeerde doelstelling van 75% voor 2025 overtrof. Dit werd ondersteund door de hernieuwbare elektriciteitslevering van het nieuwe Mutkalampi windmolenpark in Finland en het nieuwe Pontinia zonne-energie opwekkingspark in Italië. In december 2023 tekende Philips zijn eerste directe overeenkomst voor hernieuwbare energie in China.

Philips handhaafde ook de circulariteit van zijn afvalstroom op 91% (tegen een doelstelling van 95% voor 2025) en behield zijn Zero Waste to Landfill-status, waarbij alle 23 industriële vestigingen eind 2023 aan deze doelstelling voldeden.

In 2022 werd Philips het eerste bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie met goedkeuring van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) voor zijn CO₂-emissiereductiedoelstellingen voor de hele waardeketen, inclusief scope 1-3, en al 46% van zijn aankopen (in uitgaven) werd gedaan bij leveranciers die zich hebben gecommitteerd aan op wetenschap gebaseerde reductiedoelstellingen. Philips streeft naar 50% in 2025.

Wereldwijd leiderschap en bestuursnormen

Philips staat in de top 3 van bedrijven op het gebied van gezondheidstechnologie op de wereldwijde 2023 Dow Jones Sustainability Indices-lijst; en CDP (voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project), een wereldwijde NGO die de prestaties en het beheer van broeikasgasemissies van rapporterende bedrijven beoordeelt, heeft Philips voor het 11e jaar op rij op de ‘A’-lijst van CDP Climate Change geplaatst, met vermelding van zijn voortdurende klimaatprestaties en transparantie.

Philips’ streeft naar transparantie en verantwoordingsplicht, en is een pionier op het gebied van corporate governance, in lijn met wereldwijde standaarden en best practices. Het Human Rights Report 2023 van Philips geeft bijvoorbeeld een overzicht van de vooruitgang die Philips heeft geboekt op het gebied van mensenrechten, terwijl het Country Activity and Tax Report illustreert hoe de onderneming zijn belastingbetalingen beschouwt als een belangrijke bijdrage aan de gemeenschappen waarin het actief is, en als een integraal onderdeel van zijn sociale waardecreatie. Daarnaast heeft Philips in zijn Jaarverslag 2023 al een verbeterde scope 1-3 emissierapportage opgenomen, ter voorbereiding op de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie, die vanaf 2024 verplicht wordt.

