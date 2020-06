Philadelphia innoveert met vlootjes en deksels van gerecycled plastic

Mondelēz International kondigt aan dat de Philadelphia roomkaas, die te koop is in heel Europa, vanaf 2022 zal worden aangeboden in verpakkingen met gerecycled plastic. Daarmee is Philadelphia het eerste grote roomkaas-merk dat gerecycled plastic in zijn verpakkingen zal gebruiken. Het merk zal hiervoor een innovatieve technologie gebruiken, die garandeert dat ook in de nieuwe verpakking de kaasspecialiteiten vers blijven en de smaken optimaal worden bewaard. De innovatie op het gebied van plastic verpakkingen vormt een belangrijke stap in de realisatie van de “zero net waste”-doelstelling van Mondelēz International om zijn impact op het milieu te verminderen.

“Het is van vitaal belang om innovatieve, haalbare oplossingen te vinden om te voorkomen dat plastic in het milieu terechtkomt. De teams van Philadelphia en andere iconische merken committeren zich om hun schaalgrootte in te zetten om onze impact op het milieu te verminderen”, aldus Vinzenz Gruber, president Mondelēz Europe.

Samen naar een circulaire economie voor plastic

“Wij willen mensen in staat te stellen om op de juiste manier te snacken (d.w.z. het aanbieden van de juiste snack, die op de juiste manier gemaakt is en op het juiste moment). Een groot deel van deze missie bestaat erin te zorgen dat onze snacks minder energie en water verbruiken en minder afval produceren – en dat betekent ook het gebruik van duurzamere verpakkingsmaterialen“, zegt Chris McGrath, Vice President en Chief of Impact, Sustainability and Well-being bij Mondelēz International. “We weten natuurlijk dat we door enkel onze verpakkingen te ontwerpen met het oog op recycling het probleem van plastic afval niet zullen oplossen. Daarom steunen we ook publiek-private initiatieven om recycling over de hele wereld te verhogen.”

Want als het gebruik van gerecycled plastic stijgt, zal ook de vraag naar gerecycled materiaal stijgen en als gevolg zal de noodzaak om volledig nieuwe basismaterialen te produceren aanzienlijk verminderen. Zo draagt Mondelēz International bij aan een circulaire economie voor plastic, een duurzame kringloop die waardevolle materialen in gebruik houdt en de afvalberg vermindert.

Initiatief binnen duurzame langetermijnstrategie

De ambitie van Philadelphia om zijn verpakkingen te innoveren, maakt deel uit van de bredere langetermijndoelstellingen van Mondelēz International op het gebied van duurzaamheid en welzijn. Met deze doelstellingen wil het bedrijf een positieve impact hebben en een betekenisvolle verandering teweegbrengen op grote schaal. Dit commitment omvat het duurzaam inkopen van belangrijke materialen, het verminderen van de ecologische voetafdruk van het bedrijf en het respecteren van de rechten van alle mensen in de waardeketen.

Daarnaast neemt Mondelēz International ook deel aan de New Plastics Economy van de Ellen MacArthur Foundation en heeft het voedingsbedrijf het Global Commitment van deze organisatie ondertekend. Meer dan 450 bedrijven, overheden en andere organisaties onderschrijven erin een gemeenschappelijke visie op een circulaire economie voor plastic, waarin het nooit afval wordt en voor vervuiling zorgt. In het kader van dit commitment wil het bedrijf 100% van zijn verpakkingen ontwerpen met het oog op recycling en voorzien van informatie over de correcte manier om ze te recyclen tegen 2025. Mondelēz International is goed op weg dit doel te bereiken, want vandaag is al 93% van haar verpakkingen ontworpen om te worden gerecycled. Mondelēz International heeft zich er ook toe verbonden om op termijn 5% gerecycled materiaal te gebruiken in al zijn plastic verpakkingen.

Het Snacking Made Right Report van 2019 geeft een uitgebreide update over de duurzame en bewuste snacking-doelstellingen van het bedrijf voor 2025 en de vooruitgang die het al gerealiseerd heeft.