PHI Factory wint ‘ABN AMRO Innovation Challenge Award 2018’

PHI Factory is de winnaar van de ‘ABN AMRO Innovation Challenge Award 2018’. Op 13 september 2018 ontving de start-up de prijs op het Green Buildings Congres met hun online tool de PHI Accelerator. Medewerkers denken langere tijd actief mee om concrete invulling te geven aan de circulaire economie in hun dagelijks werk. En met resultaat: Circulair denken wordt echt onderdeel van de organisatie. PHI Factory versloeg 40 state-of-the art producten en ideeën voor duurzaamheid. Het Amsterdamse bedrijf ontving de award uit handen van Petran van Heel (ABN AMRO).

De hamvraag van het Green Buildings Congres was: Hoe maken we van de aarde een gezonde, veilige en gelukkige plek? Energietransitie en circulariteit zijn belangrijk, maar de echte succesfactoren zijn gedreven mensen die deze grotere veranderingen doorzetten. Deze dag toonde aan dat het succes valt of staat met samenwerking. Daarvoor is leiderschap nodig, maakte spreker Ruud Veltenaar duidelijk. Katja Schuurman benadrukte dat eerlijk ondernemerschap nodig is om échte veranderingen te realiseren. Met haar bedrijf Return2Sender toonde ze de positieve gevolgen aan van het in de markt zetten van duurzame producten.

Ezekiel deelde met ons zijn inzichten over leiderschap in een alsmaar veranderende wereld. Hij wilde ons vooral meenemen in zijn visie over hoe de westerse landen de verplichting hebben om vooral veiliger, slimmer en vooral minder milieubelastend te bouwen. De cirkel was rond na de keynote van Aukje Kuypers over ondernemen binnen een circulaire economie. Zij vertelde ons hoe je ervoor kan zorgen dat alle medewerkers hierbij betrokken raken. Betrokkenheid leidt uiteindelijk tot een succesvol en duurzaam bedrijf.

Innovation Challenge

De ‘Innovation Challenge’ was een bloedstollende strijd voor 40 start ups. Het was een wervelende presentatie van de nieuwste, beste en meest inspirerende ideeën en innovaties voor verduurzaming van de bestaande bouw in Nederland. Meer dan 350 professionals en een jury raakte geïnspireerd door de bevlogen ondernemers. Het congres vond plaats bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen dat als Sustainable Development Goals-house volop bezig is met duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.

Jury

De deskundige jury, onder leiding van voorzitter Petran van Heel (ABN AMRO), bestond verder uit Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd), Marianne Davidson (VolkerWessels Vastgoed), Maarten van den Berg (Koninklijk Instituut voor de Tropen) en Sander van den Berg (CFP Green Buildings).

Winnaar ABN AMRO Innovation Challenge Award 2018

De Innovation award is dit jaar naar PHI Factory gegaan. PHI Factory focust zich op het samen versnellen naar een duurzamere wereld. Organisaties hebben een ongelooflijk groot potentieel om met hun bedrijfsvoering positieve impact te maken op mens en milieu. Het doel van PHI Factory is om organisaties in hun kracht te zetten om hun potentieel goed te benutten. Met de Phi Accelerator is een online platform waarin medewerkers kunnen participeren door sociale innovaties gecreëerd. Meer informatie is te vinden op: www.phifactory.com/nl

Overige prijswinnaars

De tweede plaats (mede mogelijk gemaakt door sponsor en bouwbedrijf Heembouw) ging naar Wellsun. Wellsun onderscheidt zich met een innovatieve combinatie van transparante zonnepanelen, zonwering en een mediawall. Een 100% glazen gevel met meedraaiende zonnepanelen met wel 30% efficiency. Meer informatie: www.wellsun.nl

Bionic Technology B.V won de derde prijs na de presentatie over het natuurlijk reinigen, afbreken, oplossen en reinigen op basis van enzymen. Meer informatie: www.bionictechnology.nl

De vierde prijs, ging naar The New Makers. TNM heeft een circulair digitaal geproduceerd bouwsysteem ontwikkeld waarmee het flexibele inbouwpakketten ontwerpt detailleert én maakt. Meer informatie is te vinden op: www.thenewmakers.com.

De vijfde prijs werd uitgereikt aan Parkingware. Dit bedrijf heeft een slim parkeersysteem ontworpen met een geoptimaliseerd systeem voor laadpaal-capaciteit voor elektrische voertuigen. Overtollige parkeerplaatsen met of zonder laadpaal kunnen verhuurt worden aan derden. Meer informatie is te vinden op: www.parkingware.nl

Dagvoorzitter Bram Adema: “De transitie naar duurzame gebouwen en groene energie heeft leiderschap nodig van ons allemaal, 17 miljoen Nederlanders. Echt leiderschap is niet afhankelijk van je functie of van perfecte resultaten. Ruud Veltenaar, Katja Schuurman en Maasai leider Ezekiel laten zien dat we allemaal in actie moeten komen, met acties zo klein als haalbaar en zo groot als mogelijk. Ik vond de inspiratie van 350 deelnemers en 56 sprekers heerlijk en hoopgevend.”