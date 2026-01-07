Circular Factory lanceert een nieuwe online kennisbank voor founders, CEO’s en teams die werken aan circulaire en biobased fabrieken. De kennisbank is bedoeld voor ventures die zich in de demo- of First-Of-A-Kind (FOAK)-fase bevinden, waarin de stap wordt gezet van technologieontwikkeling naar industriële opschaling.

Het bouwen van fysieke, kapitaalintensieve fabrieken is een complex en langdurig traject, waarin ondernemers te maken krijgen met technische, financiële, organisatorische en operationele vraagstukken. Veel van deze lessen worden in de praktijk geleerd, maar blijven vaak impliciet en versnipperd. Circular Factory wil deze kennis beter ontsluiten en de uitwisseling tussen founders actief intensiveren.

De kennisbank is onderdeel van een bredere aanpak waarin Circular Factory inzet op structurele kennisdeling binnen de community, onder meer via founder dinners, ecosystem-bijeenkomsten en de Circular Factory Podcast. De online kennisbank bundelt inzichten uit het Circular Factory-programma en de community van ondernemers en experts, en is opgebouwd rond zes pijlers: Technologie, Financiering, Feedstock, Klanten, Team & Organisatie en Impact. Per thema bevat de kennisbank onder meer een overzicht van relevante experts, praktische tools en templates, en verdiepende content zoals podcastafleveringen.

De kennisbank is opgezet als een groeiende, open resource. Founders en experts met ervaring in het bouwen of opschalen van circulaire en biobased fabrieken worden uitgenodigd om hun kennis en lessen te delen en zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het platform.

Circular Factory is een initiatief van Tekkoo en BlueCity en richt zich op het versnellen van industriële opschaling van circulaire en biobased technologieën in Nederland. Begonnen als programma en inmiddels uitgegroeid tot een landelijk platform. De Circular Factory Kennisbank is mogelijk gemaakt door Stichting DOEN.