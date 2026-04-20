Het Nederlandse bedrijf Perpetual Next heeft Global Location Strategies (GLS) ingeschakeld om de volgende fase van haar Amerikaanse ontwikkelingsstrategie voor biomethanol- en torrefactieprojecten te ondersteunen.

In het kader van de overeengekomen opdracht zal GLS potentiële locaties beoordelen en een definitief rapport opstellen over de locatiekeuze. Dit rapport moet technische, commerciële, vergunnings-, infrastructuur-, logistieke, nuts- en stakeholderoverwegingen omvatten. De werkzaamheden zijn bedoeld om Perpetual Next te ondersteunen bij de besluitvorming, de verdere ontwikkeling van haar Amerikaanse platform en de identificatie van de meest geschikte locaties voor verdere ontwikkeling.

De opdracht omvat een vergelijkende beoordeling van reeds geïdentificeerde locaties, samen met de door ons geselecteerde locatie in Georgia, evenals een breder marktonderzoek naar grondstoffen en een locatiebeoordeling in de zuidelijke staten. De opdracht omvat tevens diverse ontwikkelingsconcepten, waaronder op zichzelf staande torrefactie-installaties, op zichzelf staande biomethanolinstallaties en geïntegreerde torrefactie- en biomethanolinstallaties, afhankelijk van de specifieke voordelen en beperkingen van de locatie.

Perpetual Next ziet de samenwerking met GLS als een belangrijke stap in het aanscherpen van het groeipad in de VS en het creëren van een gestructureerde basis voor projectprioritering in 2026.

Anthony Mayle, Hoofd Business Development bij Perpetual Next: “De samenwerking met GLS is een belangrijke stap om onze ambities in de VS om te zetten in een gestructureerd ontwikkelingsplan. Hun werk zal ons helpen locaties consistent te vergelijken, de kansen en beperkingen van elke optie te begrijpen en ons plan te ondersteunen om in 2026 drie projecten in de VS te realiseren. Voor ons draait het om het selecteren van de juiste projecten op de juiste locaties, met de juiste combinatie van toegang tot grondstoffen, infrastructuur, nutsvoorzieningen en industriële integratie.”

Nicholette Ross, Managing Consultant bij GLS: “We zijn verheugd Perpetual Next te ondersteunen in deze belangrijke fase van hun Amerikaanse ontwikkelingsstrategie. Onze rol is om een ​​grondige, op bewijs gebaseerde beoordeling te leveren van potentiële locaties en ontwikkelingsconcepten, zodat het team de locaties kan identificeren die het best gepositioneerd zijn voor een succesvolle voortgang. Met meerdere potentiële locaties en verschillende haalbare projectconfiguraties in overweging, is een duidelijk en vergelijkend proces essentieel voor een weloverwogen besluitvorming.”

De opdracht van GLS is erop gericht een duidelijke, op bewijs gebaseerde aanbeveling te doen voor de voorkeurslocaties voor verdere ontwikkeling, inclusief de onderbouwing van de selectie, de belangrijkste risico’s, risicobeperkende maatregelen en de aanvullende acties die nodig zijn om de volgende fase te ondersteunen.

Perpetual Next ontwikkelt projecten die biogene reststoffen omzetten in koolstofarme producten en ziet de Verenigde Staten als een belangrijke markt voor toekomstige groei, gezien de beschikbaarheid van grondstoffen, de industriële infrastructuur en het potentieel voor schaalbare projectimplementatie.