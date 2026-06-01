GLS Netherlands (GLS) heeft een nieuw depot in Goes geopend. Het depot is sinds 16 april volledig operationeel en werd op 29 mei feestelijk geopend. Dit is het duurzaamste en modernste depot van GLS Netherlands en vormt het nieuwe logistieke knooppunt voor Zeeland en West-Brabant. Het vervangt gedeeltelijk de verouderde depots in Wemeldinge en Sliedrecht.

Het nieuwe depot in Goes beslaat ruim 14.000 m² en biedt GLS de extra capaciteit die nodig is voor verdere groei in de regio. Het depot is uitgerust met de nieuwste sorteertechnieken. Zo heeft de locatie veel distributiedeuren en kunnen er maar liefst vijftig bestelbussen tegelijkertijd laden. Er zijn 6 laadpunten voor elektrische bestelbussen en de intentie is om dit uit te breiden in de toekomst. Ook zijn er 8 grote docks voor vrachtwagens, zodat chauffeurs ruim baan hebben om te manoeuvreren, laden en lossen. Het depot in Goes is niet alleen voor pakketbezorging, maar ook voor Freight distributie.

Een nieuwe standaard voor medewerkerswelzijn

Met Goes zet GLS een nieuwe standaard voor zijn Nederlandse depots. Het is het modernste pand van GLS Netherlands tot nu toe en is uitgerust met tal van hulpmiddelen die de fysieke belasting van loodsmedewerkers beperken, waaronder een nieuwe sorteerinstallatie, mobiele palletlifters en een ManRider: een verstelbaar platform waarmee pakketten op ergonomische hoogte in en uit trailers geladen en gelost kunnen worden.

Om het welzijn van medewerkers verder te verbeteren heeft het gebouw ruime kantoorplekken met grote raampartijen voor veel daglicht en zicht op de groene omgeving met natuurvijvers.

Duurzaam en toekomstbestendig

Naast welzijn staat ook duurzaamheid centraal in het ontwerp. Het depot is volledig gasloos en wekt eigen elektriciteit op met zonnepanelen in combinatie met batterijopslag. Laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en een ontwerp gericht op minimale milieubelasting maken het gebouw toekomstbestendig.

Extra werkgelegenheid in Zeeland

Alle medewerkers uit Wemeldinge en Sliedrecht krijgen binnen GLS Netherlands de kans om door te stromen naar Goes of eventueel een andere locatie. In het nieuwe depot ontstaat bovendien ruimte voor extra werkgelegenheid in Zeeland: er komen 24 banen bij, waarvan 20 voor bezorgers en 4 voor medewerkers in de loods en kantoor. Dat is een stijging van 30% ten opzichte van de huidige situatie in de regio.

“Het nieuwe depot in Goes is het begin van een nieuw hoofdstuk”, zegt Sietse Rienewerf, Director Depot Operations bij GLS Netherlands. “We combineren hier meer capaciteit en logistieke slagkracht met een duurzaam, gasloos gebouw en een werkomgeving die is ingericht op het welzijn van onze medewerkers. Samen met onze partners hebben we hier een depot gerealiseerd waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn.”