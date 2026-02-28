Na jaren van voorbereiding, onderzoek en bouw is het zover: de aardwarmtebron op TU Delft Campus is officieel in gebruik. De bron voorziet de meeste universiteitsgebouwen én enkele DUWO-studentencomplexen van duurzame warmte. Daarmee daalt de CO₂-uitstoot voor gebouwverwarming aanzienlijk; een daling die kan oplopen tot circa 80% in 2027. Minstens zo belangrijk is de énorme hoeveelheid wetenschappelijke data die de bron oplevert.

Energietransitie = warmtetransitie

En dat is een belangrijke ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat in Europa bijna de helft van de totale energievraag naar het verwarmen en koelen van huizen, kantoren en industriële processen gaat. De energietransitie is daarmee net zo goed een warmtetransitie.

Met het project Geothermie Delft levert Delft een bijzondere bijdrage aan deze transitie. Op het eigen campusterrein realiseerden TU Delft, Gaia Energy en EBN een aardwarmtebron op twee kilometer diepte, die duurzame warmte uit de ondergrond pompt.

Planning

Wat dat in de praktijk betekent? Eerst wordt er warmte geleverd aan de gebouwen op TU Delft Campus én aan een drietal studentencomplexen (van DUWO) op en rond het campusterrein. Later in het jaar staan de wijken Voorhof en Buitenhof op de planning om aangesloten te worden op het gloednieuwe warmtenet. Hoe en wanneer dát precies zal gebeuren, wordt nauwkeurig bijgehouden op deze website.

Van droom naar daad

Volgens Hester Bijl, rector magnificus van TU Delft, is de ingebruikname van de bron een enorme stap richting een toekomstbestendige, klimaatneutrale campus én gemeente. “Dit project begon in 2007 met een idee van Delftse studenten die zich in een kroeg afvroegen of we onze eigen campus met aardwarmte konden verwarmen. Jaren van engineering en samenwerking later staat hier, midden in de stad, een werkende aardwarmtebron. We verduurzamen onze campus en omliggende wijken, doen onderzoek twee kilometer onder onze eigen universiteit én leiden hier studenten op die leren hoe je de energietransitie in de praktijk vormgeeft. Dat dit hier lukt, is geen toeval. Het is wat er gebeurt wanneer publieke en private partijen samen verantwoordelijkheid nemen én volhouden.”

Terug naar de kern

Hoe het idee precies ontstond? Jaren geleden vatte een groep TU Delft-studenten van de huidige opleiding Earth, Climate & Technology het plan op om op de universiteitscampus een geothermische bron te boren. Wat aanvankelijk een krankzinnig ambitieus idee leek, bleek haalbaar toen duidelijk werd dat de campus op een ideale locatie ligt. Inmiddels is TU Delft als universiteit de drijvende kracht achter het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van Geothermie Delft.

Dit aardwarmteproject is uniek omdat het twee doelen dient, vertelt Phil Vardon, leider van het onderzoeksthema Geothermal Science & Engineering. ‘De bron zal van warmte voorzien, maar bovenal genereren we belangrijke én broodnodige wetenschappelijke kennis over geothermie. Daarnaast biedt de bron studenten een uníeke kans, namelijk het direct verkrijgen van toegang tot real-life data en praktijkervaring. Niet alleen waardevol voor TU Delft, maar ook voor het versnellen van de energietransitie in z’n geheel.’

Dieper inzicht

Hoe die kennisvergaring precies in z’n werk gaat? De Delftse put is uitgerust met een uitgebreid pakket aan meetinstrumenten. De data die daarmee worden verzameld, vormen de basis voor geavanceerde simulatiemodellen. Daarmee kunnen toekomstige geothermieprojecten nauwkeuriger in kaart worden gebracht, wat risico’s verkleint en leidt tot beter onderbouwde beslissingen.

Phil Vardon: ‘Dankzij de uitgebreide metingen kunnen we veel preciezer onderzoeken hoe het aardwarmtereservoir functioneert. We kijken daarbij naar de interactie tussen het water en het gesteente: hoe verandert de chemische samenstelling van het water, en hoe beïnvloeden de eigenschappen van het gesteente de doorstroming op tweeduizend meter diepte? Daarnaast onderzoeken we hoe het reservoir afkoelt onder invloed van het koude water dat wordt geïnjecteerd en welk effect dit heeft op de eigenschappen van het gesteente. Mineralen kunnen namelijk de poriën van het reservoir verstoppen en zo de ondergrondse waterstroming belemmeren. Met deze kennis kunnen we beter voorspellen hoe lang een geothermische put warmte kan blijven leveren.’

Wat dit project zo bijzonder maakt volgens Vardon? ‘Dat verschillende specialisten elk hun eigen expertise inbrengen in het onderzoek van het gehele systeem. Juist die bundeling van krachten maakt het zo uitzonderlijk sterk. Je kunt met recht spreken van een teamprestatie op Olympisch niveau.’

Unieke combi

Kort samengevat: TU Delft is onderzoeker, grondeigenaar én eerste afnemer van de aardwarmte. Door onderzoek en innovatie direct te koppelen aan een operationele bron ontstaan unieke kansen voor onderwijs en wetenschap. ‘De nabijheid van deze werkende bron biedt enorme voordelen. Door aardwarmte te benutten en die kennis te delen, helpen we andere geothermieprojecten in Nederland en ver daarbuiten én dragen we bij aan allerlei klimaatdoelstellingen,’ besluit Vardon.

Foto: Officiële markering van de start van geothermie op de campus. Van links naar rechts: Hester Bijl (Rector Magnificus TU Delft), Jelle van Kempen (vestigingsdirecteur DUWO Delft), Rass Butt (directeur Geothermie Delft), Koen Verbogt (algemeen directeur NetVerder) en Maaike Zwart (wethouder Duurzaamheid, gemeente Delft). Foto: Sander van den Bosch.