Met de invoering van de Europese richtlijn Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo) in september 2026 moeten duurzaamheidsclaims en -labels transparant, betrouwbaar en goed onderbouwd zijn. PEFC voldoet aan deze richtlijn. Bedrijven met een PEFC-certificaat kunnen daarom blijven communiceren met duurzaamheidsclaims en het PEFC-logo op producten blijven gebruiken. Met het PEFC-logo of label informeer je jouw klanten direct in het schap dat het product van duurzame herkomst is. Via de PEFC Label Generator maak je eenvoudig labels die perfect aansluiten bij jouw product en altijd voldoen aan de eisen.

Waarom PEFC voldoet:

Onafhankelijke certificering: PEFC werkt met externe audits volgens internationale (ISO-)normen en met publiek toegankelijke regels.

Toegankelijk en eerlijk: Certificering staat open voor alle bosbeheerders en bedrijven die aan de criteria voldoen, inclusief kleine boseigenaren via groepscertificering.

Breed gedragen standaarden: De eisen worden ontwikkeld via een transparant proces met input van stakeholders zoals ngo's, industrie en experts.

Handhaving bij niet-naleving: Er zijn duidelijke procedures voor corrigerende maatregelen en het intrekken van certificaten of labelgebruik.

Onafhankelijk toezicht: Controle gebeurt door geaccrediteerde, onafhankelijke certificeringsinstanties.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Bedrijven kunnen het PEFC-keurmerk blijven gebruiken, mits zij de bestaande regels volgen. Claims moeten helder, specifiek en niet misleidend zijn, en duidelijk maken waar het label betrekking op heeft. Ook is het belangrijk communicatie tijdig te toetsen richting de invoering in 2026.

PEFC zal daarnaast kleine aanpassingen doen in promotionele boodschappen om nalevingsrisico’s verder te verkleinen. Deze aanpassingen zullen automatisch in de Label Generator zichtbaar zijn voor certificaathouders.

Zo bouwen we samen aan betrouwbare en transparante communicatie over duurzaam bosbeheer en handelsketen – voor de generaties van morgen.