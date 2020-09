PBL analyseert effect van recente beleidskeuzes op benodigd tarief CO2-heffing industrie

Kans groter dat beschikbare subsidies voor CO 2 -reducerende maatregelen ontoereikend zijn

Of een hoger heffingstarief nodig is, hangt onder meer af van de vraag of er voldoende subsidiemiddelen voor de industrie beschikbaar zijn om CO 2 -reducerende maatregelen te ondersteunen. Zijn de subsidiemiddelen niet toereikend, dan is een hogere heffing nodig als prikkel voor het bedrijfsleven om de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Het subsidiebedrag voor CO 2 -reducerende maatregelen exclusief hernieuwbare energie loopt op tot maximaal 550 miljoen euro in 2030 en wordt beschikbaar gesteld via de SDE++ subsidieregeling. Daarbovenop zijn middelen beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energie kunnen bedrijven (mogelijk) een beroep doen op EU-subsidies.

Het PBL acht de kans reëel dat de beschikbare subsidies niet toereikend zijn om alle maatregelen die industriële bedrijven zullen moeten nemen van subsidie te voorzien. Zo is de SDE++ is (nog) niet erg fijnmazig, waardoor de kans op oversubsidiëring en snellere budgetuitputting toeneemt. Kosten voor transport en opslag van CO2 vallen hoger uit dan eerder verondersteld. En negatieve emissies via de combinatie van biomassa en CO2-opslag tellen (nog) niet mee als reductiemaatregel op basis van de huidige beleidskeuzes.