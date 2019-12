PatagoniaAction Works haalt 10 miljoen dollar op voor het milieu en verdubbelt dat bedrag

Patagonia kondigt vandaag aan dat er via het Action Works-platform in zeventien dagen 10 miljoen dollar aan donaties is opgehaald door middel van 1043 verschillende donaties aan lokale milieuorganisaties.

Op Black Friday kondigde Patagonia aan dat ze alle individuele donaties die tussen 29 november en 31 december 2019 worden gedaan zal verdubbelen tot een bedrag van maximaal 10 miljoen dollar en dit bedrag is nu al bereikt. Dit betekent dat NGO’s die zich richten op de milieucrisis extra steun krijgen ter waarde van 20 miljoen dollar.

“Het enthousiasme waarmee onze duizenden klanten geld hebben gedoneerd om hen die zich inzetten voor het milieu te ondersteunen, stijgt boven alle verwachtingen uit,” zegt Mihela Hladin Wolfe, Patagonia’s Director of Environmental Initiatives voor Europa. “Voor Europa betekent dit dat we grassroots NGO’s in 2020 twee keer zoveel geld kunnen geven . Om de aanstaande crisis het hoofd te bieden, zullen we gezamenlijk krachtig in actie moeten komen, iets wat deze campagne meer dan duidelijk heeft gemaakt.”

De donaties werden gegeven via Patagonia Action Works, een platform dat individuen verbindt met lokale grassroots-organisaties om de meest urgente problemen aan te pakken waar de wereld op dit moment mee kampt.

Patagonia Action Works werd in Europa opgericht in september 2019 en het platform bestaat inmiddels uit meer dan 100 milieu-NGO’s die zich bezighouden met onderwerpen als biodiversiteit, klimaatverandering , gemeenschappen, land en water. Bijna al deze NGO’s hebben minstens één donatie ontvangen, waarbij de succesvolste groepering meer dan € 70.000 ontving via donaties vanuit de gemeenschap. Dit wordt door Patagonia dus nog verdubbeld.

De Nederlandse NGO Follow This is een van de organisaties die via deze campagne steun mocht ontvangen. Oprichter Mark van Baal zegt hierover: “De steun die we krijgen van Patagonia doet ons maar weer eens duidelijk beseffen dat grassroots organisaties zoals Follow This de wereld kunnen veranderen. Ik zou zelfs durven zeggen dat ons soort organisaties de enige zijn die dat daadwerkelijk voor elkaar krijgen.”

“Follow This zal de donaties die het via Patagonia Action Works heeft opgehaald gebruiken om een tweede betaalde collega in dienst te nemen, waardoor we onze bewezen aanpak, om grote oliecorporaties zoals Chevron te dwingen hun werkwijze te veranderen, opnieuw kunnen toepassen. Dit keer dicht bij de thuisbasis van Patagonia zelf, in Ventura, Californië. Omdat Patagonia onze huidige jaarlijkse donaties heeft verdubbeld, kunnen wij ook ons aantal medewerkers en onze effectiviteit verdubbelen.

Frédéric Muratori, CEO van de Belgische NGO Regenacterre zegt: “Het doel van Regenacterre voor komend jaar is het bereiken van een groter aantal boeren om hen op weg te helpen naar regeneratieve landbouwmethoden, onafhankelijk van de fase waarin ze nu zitten.”

Patagonia’s verdubbeling van de donatie helpt ons om deze transitie te maximaliseren: om conventionele boeren te inspireren om meer regeneratieve methoden te omarmen en om steun en advies te geven aan hen die deze methoden al toepassen, maar hun technieken of resultaten willen verbeteren.”

Wereldwijd hebben tienduizenden individuen bijgedragen aan de totale donatie van 20 miljoen dollar die verdeeld zal worden over meer dan duizend organisaties in de VS en Europa. De meeste van deze groeperingen hebben maar een beperkt aantal medewerkers en een bescheiden jaarbudget.

Net zoals ze dat al meer dan 30 jaar heeft gedaan, zal Patagonia, naast het verdubbelen van deze 10 miljoen dollar, ook één procent van de jaarlijkse omzet doneren aan bijna 1.200 organisaties en groeperingen via 1% for the Planet. Tot nu toe heeft het bedrijf al meer dan 110 miljoen dollar gedoneerd aan non-profit organisaties die zich bezighouden met de milieuproblemen en -vraagstukken die een impact hebben op lokale gemeenschappen en onze planeet.