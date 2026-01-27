Uit het jaarlijkse rapport Energy Transition Investment Trends (ETIT) van BloombergNEF (BNEF) blijkt dat de wereldwijde investeringen in de energietransitie in 2025 een recordbedrag van $ 2,3 biljoen zullen bereiken, een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste aanjagers van investeringen waren elektrisch vervoer ($ 893 miljard), hernieuwbare energie ($ 690 miljard) en investeringen in het elektriciteitsnet ($ 483 miljard). De investeringen in hernieuwbare energie daalden echter met 9,5% op jaarbasis, doordat veranderende regelgeving op de Chinese energiemarkt, ’s werelds grootste, nieuwe onzekerheid met zich meebracht. Alle andere door BNEF gevolgde sectoren zagen een stijging van hun investeringsniveau, met uitzondering van waterstof ($ 7,3 miljard) en kernenergie ($ 36 miljard).

Het rapport concludeert dat de investeringen in schone energievoorziening in 2025 voor het tweede opeenvolgende jaar de investeringen in fossiele brandstoffen overtroffen, waarbij het verschil opliep van 85 miljard dollar in 2024 tot 102 miljard dollar. Terwijl de investeringen in schone energie (waaronder hernieuwbare energie, kernenergie, koolstofafvang, waterstof, energieopslag en elektriciteitsnetten) bleven groeien, daalden de investeringen in fossiele brandstoffen voor het eerst sinds 2020, met 9 miljard dollar op jaarbasis. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven aan de winning van olie en gas (-9 miljard dollar) en de opwekking van fossiele energie (-14 miljard dollar), hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door hogere investeringen in gas en kolen. Ondanks de recordhoge investeringen in de energietransitie is de groei echter gestaag afgenomen, van 27% in 2021 tot 8% in 2025.

De regio Azië-Pacific bleef de grootste regio voor investeringen en was in 2025 goed voor 47% van het wereldwijde totaal. China, de grootste markt, bleef koploper in de totale investeringen (800 miljard dollar in 2025), maar zag voor het eerst sinds 2013 een daling in de financiering van hernieuwbare energie. De investeringen in India stegen met 15% tot 68 miljard dollar. De EU wist de tegenwind te trotseren en groeide met 18% tot 455 miljard dollar, waarmee het de grootste bijdrage leverde aan de wereldwijde groei. Ook de investeringen in de VS stegen met 3,5% tot 378 miljard dollar, ondanks de pogingen van de regering-Trump om de energietransitie te vertragen.

Albert Cheung, adjunct-directeur van BloombergNEF, zei: “Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de wereldwijde energietransitie, ondanks tegenwind op het gebied van beleid en handel, veerkrachtig is en tal van kansen biedt voor investeerders. Nu veel economieën hun energiezekerheid willen versterken en binnenlandse toeleveringsketens willen opbouwen, zullen de investeringen in schone energie blijven toenemen, met name in de bouw van wereldwijde datacenters.”

De investeringen in de toeleveringsketen voor schone energie, inclusief uitgaven voor nieuwe fabrieken voor schone-technologieproducten en productiefaciliteiten voor batterijmetalen, groeiden in 2025 met 6% tot $ 127 miljard. Dit cijfer weerspiegelt de waarde van fabrieken die in 2025 in gebruik zijn genomen voor zonne-energie, batterijen, elektrolyzers en windenergieapparatuur, evenals mijnen en verwerkingsfaciliteiten voor batterijmetalen. De groei in 2025 werd grotendeels gedreven door toenemende investeringen in batterijproductie en batterijmaterialen. Overcapaciteit blijft een probleem voor alle sectoren in de toeleveringsketen voor schone energie, dus hoewel de totale investeringen nog steeds stijgen, wordt verwacht dat de neerwaartse druk op de prijzen van schone-technologieproducten zal aanhouden. China blijft een overduidelijke meerderheid van de wereldwijde investeringen in de toeleveringsketen vertegenwoordigen en BNEF verwacht dat deze situatie zich de komende drie jaar zal voortzetten.

Bedrijven in de klimaattechnologie haalden in 2025 $ 77,3 miljard aan private en publieke aandelen op, een stijging van 53% ten opzichte van het voorgaande jaar en het eerste jaar van groei na drie opeenvolgende jaren van daling. Deze toename in financiering werd aangevoerd door bedrijven die actief zijn in schone energie, energieopslag en koolstofarm transport. De activiteit op de markt voor beursgenoteerde aandelen herstelde zich en leidde tot deze groei, voornamelijk dankzij deals van miljarden dollars uit Azië, terwijl durfkapitaal voor startups voor het derde opeenvolgende jaar daalde. Daarnaast bleef de fusie- en overnameactiviteit sterk, met een totaal van $99,1 miljard aan afgesloten transacties aan het einde van 2025, een stijging van 37% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toename kan worden toegeschreven aan overnames van bedrijven in de sectoren schone energie en gebouwen, die steeds meer terrein winnen in de wereldwijde bouw van datacenters.

Het rapport toonde ook aan dat de uitgifte van schulden voor de energietransitie in 2025 in totaal $1,2 biljoen bedroeg, een stijging van 17% ten opzichte van 2024. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de groei van de financieringsstromen voor bedrijven en projecten, die beide met respectievelijk 20% stegen, en compenseerden een daling in de uitgifte van staatsobligaties, aangezien de uitgifte van dergelijke obligaties werd teruggeschroefd voor volwassen transitiesectoren zoals hernieuwbare energie.

Andere belangrijke bevindingen uit de investeringstrends voor de energietransitie van 2026 zijn: