Pandriks investeert in hypermoderne duurzame bake off lijn met automatisch vrieshuis

Het allerbeste bake off brood maken dat er in de markt te vinden is. Met dat gedachtegoed werd bakkerij Pandriks nog geen tien jaar geleden opgericht (2011). Pandriks combineert de eerlijke recepturen uit de 19e eeuw met de meest vooruitstrevende technieken van de 21e eeuw. Het resultaat is brood met een ongeëvenaarde smaak. Het Meppelse bedrijf is al jaren één van de snelst groeiende bakkerijen van Europa. De toenemende populariteit van Pandriks brood, te vinden bij nationale en internationale supermarktketens als ook bij out of home klanten, vraagt al enige tijd om een hogere productiecapaciteit. Na een uitgebreide fase om alle benodigde vergunningen te krijgen, werd afgelopen week gestart met de bouw om de bakkerij fors uit te breiden. Eind 2020 staat er een hypermoderne duurzame brood bake off lijn en een volledig geautomatiseerd vrieshuis.

Het geheim van Pandriks brood zit hem in het lange proces en het gebruik van de beste, natuurlijke ingrediënten. CEO Peter van den Berg: “Ons concept is ontwikkeld vanuit de gedachte dat brood weer net zo lekker moet zijn als vroeger. De totale bereidingstijd, van het maken van deeg totdat het brood uit de steenoven komt is bij ons 30 uur, terwijl dit proces bij andere bakkerijen vaak zo’n 2 tot 3 uur in beslag neemt. Lekker brood heeft een mooie, open, luchtige en spekkige structuur en een dunne korst die lang krokant blijft. Dankzij ons unieke proces zijn e-nummers en andere kunstmatige toevoegingen overbodig. We onderscheiden ons hiermee sterk van onze collega’s in de markt.”

Vooruitstrevende en duurzame uitbreiding

Pandriks heeft in de Duitse plaats Fulda ook een hypermoderne bakkerij onder de naam Bio Breadness. In deze bakkerij worden uitsluitend biologische bake off producten geproduceerd. Ondanks de grote capaciteit van de bakkerijen in Meppel en Fulda heeft Pandriks besloten haar locatie in Meppel uit te breiden. Peter van den Berg: “We bouwen circa 13.000 m2 productieruimte, waarin we naar verwachting de meest moderne en duurzaamste brood bake off lijn van Europa en wellicht van de wereld gaan plaatsen. Om de interne logistiek te optimaliseren en daarmee de duurzaamheid te verhogen, bouwen we een vol automatisch vrieshuis met 12.000 palletplaatsen. En met het plaatsen van 14.000 zonnepanelen en een elektrische oven werken we volop aan de duurzaamheidsagenda.”

Biologisch

Inmiddels is de meerderheid van de totale omzet van Pandriks biologisch. Peter van den Berg: “Biologisch is voor ons belangrijk. We geloven dat consumenten meer en meer behoefte hebben aan gezonde, duurzame en kwalitatieve producten. We zullen dan ook nadruk blijven leggen op de groei van het biologisch assortiment.” Naast de brood bake off lijn investeert Pandriks ook verder in zuurstofarme consumentenverpakkingen. Peter: “We zien dat er in dit segment grote vraag is naar kwalitatieve producten. Ook hier bieden we hoofdzakelijk biologische producten aan: onder ons eigen merk SlooOW en onder de eigen merken van de supermarktketens.”

De allerbeste bake off bakker van Europa

“Onze ambitie is om de allerbeste en meest duurzame bake off bakker te zijn van Europa en we blijven ons voortdurend inzetten om daar invulling aan te geven.” Sinds de start van Pandriks in 2011 is er circa 100 miljoen geïnvesteerd in het bedrijf. De totale investering die gepaard gaat met de uitbreidingsplannen in Meppel bedraagt circa 35 miljoen euro en biedt ruimte aan circa 35 arbeidsplaatsen.

Toekomst: uitbreiding in Fulda

Plannen voor een volgende uitbreiding in Fulda, Duitsland zijn al in de maak. Peter van den Berg: “Er staat een uitbreiding bij Bio Breadness op de planning. Ook op de Duitse markt groeien we hard en we streven ernaar om zo veel als mogelijk nationale vertegenwoordiging te hebben. Op dit moment zijn we in gesprek met de lokale autoriteiten om te kijken hoe we onze uitbreidingsplannen daar vorm kunnen geven.”