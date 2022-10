Logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni Nederland en Sunrock, marktleider in grootschalige zonne-installaties, hebben vandaag hun samenwerking aangekondigd. Het doel is om Panattoni-daken maximaal in te zetten voor het opwekken van groene energie via zonnepanelen.

De huidige en toekomstige Panattoni-ontwikkelingen leveren een potentieel van 400.000 vierkante meter aan zonnedaken op. Dat is genoeg om zo’n 22.000 huishoudens – bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort – van lokaal opgewekte groene stroom te voorzien. Op verschillende plaatsen in Nederland is echter sprake van netcongestie, waardoor teruglevering van de opgewekte zonne-energie aan het net nog niet mogelijk is. Deze overbelasting van het energienetwerk zorgt er ook voor dat nieuwe gebouwen geen (volledige) elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Voor deze situatie ontwikkelde Sunrock een energiemanagementsysteem dat zonne-energie combineert met batterijopslag. Zo kan een gebouw op alle momenten in haar eigen energiebehoefte voorzien en is het niet afhankelijk van aansluiting op het net. Dit innovatieve systeem werd eerder deze week voor het eerst in Nederland geïnstalleerd op het nieuwe Panattoni gebouw van 24.000m2 in ‘s-Heerenberg. Huurder Nunner Logistics heeft de primeur.

Het BREEAM-gecertificeerde Panattoni-gebouw in ‘s-Heerenberg wordt voorlopig voorzien van voldoende zonnepanelen voor eigen gebruik. Een slim energiemanagementsysteem – gecombineerd met een batterij – zorgt ervoor dat het overschot aan zonne-energie tijdelijk wordt opgeslagen en beschikbaar is op het moment dat de energiebehoefte het aanbod overstijgt.

Als onderdeel van de samenwerking maakten de partijen ook plannen bekend voor het eerste energieleverende Panattoni-gebouw in Nederland: Panattoni Park Heerlen. Dat biedt zo’n 70.000 vierkante meter aan dakoppervlakte, dat geheel ingezet zou kunnen worden voor de opwekking en levering van schone, groene energie.

Oplossing voor netcongestie

Maurits van Oranje, Chief Commercial Officer van Sunrock: “De omvang van de ontwikkelingen van Panattoni Nederland biedt een enorm potentieel voor het opwekken van groene stroom. Helaas hebben we op sommige locaties te kampen met netcongestie waardoor we nog niet kunnen terugleveren aan het net, maar dat is een kwestie van tijd. Ondertussen kunnen we er door op maat gemaakte energieoplossingen wel voor zorgen dat de omvangrijke ontwikkelingen van Panattoni onafhankelijk van het energienet kunnen functioneren en geen extra druk op het toch al overbelaste netwerk uitoefenen. Het 24.000 vierkante meter grote gebouw van Panattoni in ‘s-Heerenberg is daar een mooi voorbeeld van. Volledig operationeel met slechts een bouwaansluiting door de toepassing van zonnepanelen, een batterij en een slim energiesysteem”, aldus Van Oranje.

Energiecentrales van de toekomst

Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur van Panattoni Nederland: “We zitten midden in een energiecrisis en de behoefte aan decentraal opgewekte groene stroom is urgenter dan ooit. De beschikbare ruimte voor duurzame energieprojecten is in Nederland echter beperkt. De samenwerking met Sunrock biedt ons de mogelijkheid bij te dragen aan een oplossing voor deze uitdaging door het oppervlak van onze daken te transformeren tot schone zonne-energiecentrales. Die kunnen op termijn groene stroom opwekken voor tienduizenden huishoudens. En die energie is hard nodig. Door dit dubbele ruimtegebruik krijgen onze ontwikkelingen een waardevolle extra functie. Bovendien weten de gebruikers van onze gebouwen zich verzekerd van een betrouwbare toelevering van groene energie opgewekt op eigen dak.”

No-brainer

Het nieuwe, door Panattoni ontwikkelde center in ‘s-Heerenberg werd deze week voorzien van een zonne-energie installatie. Het BREEAM- gecertificeerde gebouw wordt gebruikt door Nunner Logistics, aanbieder van een geïntegreerd portfolio van logistieke diensten dat de totale toeleveringsketen van bron tot eindgebruiker omvat. CEO Erwin Cootjans: “Nunner is al enige tijd actief in ‘s-Heerenberg. Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren en enorme groei doorgemaakt waardoor we dringend behoefte hadden aan meer ruimte. Door het slim inzetten van de batterij voor zonne-energieopslag konden we direct onze intrek nemen in dit nieuwe state-of-the art gebouw in ‘s-Heerenberg. Zo vormt de beperkte netactiviteit in dit gebied geen belemmering voor duurzame uitbreiding van onze diensten en draaien onze bedrijfsprocessen bovendien op onze eigen opgewekte schone stroom. Fantastisch! Het gebruik van groene energie is anno 2022 sowieso een no-brainer en met Sunrock heeft Panattoni een partij aan boord die echt de toon zet.” aldus Cootjans.

Foto: V.l.n.r. Maurits van Oranje (Chief Commercial Officer Sunrock), Wiebe Jan Emsbroek (Commercial Director Sunrock), Jeroen Gerritsen (Algemeen Directeur Panattoni). Fotocredits: Igor Roelofsen

Foto bovenaan: Zonnepanelen worden op het Panattoni-gebouw geïnstalleerd. Fotocredits: Gijs Lokker