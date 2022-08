Intospace en Sunrock, landelijk marktleiders in respectievelijk de ontwikkeling van logistiek vastgoed en zonnestroominstallaties met bijbehorende duurzame energieoplossingen, hebben een strategisch partnerschap met elkaar gesloten. Binnen deze samenwerking zal Sunrock de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonnestroominstallaties voor haar rekening nemen. Intospace wordt zo in staat gesteld om klanten slimme energieoplossingen aan te bieden en de regie te voeren.

De twee partijen willen met hun samenwerking zo efficiënt en duurzaam mogelijke energiesystemen realiseren voor ontwikkelingen van Intospace. Vanwege de energietransitie en de bijkomende overbelasting van het publieke elektriciteitsnet op het moment is het noodzakelijk dat er wordt gewerkt aan lokale oplossingen voor het opwekken en alloceren van groene stroom. Sunrock gaat zijn expertise inzetten om de gebouwen van Intospace en de huurders te voorzien van energie, door middel van zonnedaken, slimme energiesystemen en bijvoorbeeld batterijoplossingen.

Logistieke gebouwen als energiehubs

De samenwerking met Sunrock sluit aan op de visie van Intospace om logistieke gebouwen een prominente rol te geven binnen de energietransitie. “De inzet van logistieke gebouwen als energiehubs is één van onze speerpunten. Daar hoort een energiesysteem van de toekomst bij”, aldus Intospace-CEO Tim Beckmann. “Vroeger kregen onze gebouwen een stekker waarmee de energie van het net kon worden gehaald. Tegenwoordig voorzien we onze gebouwen van slimme energiesystemen. De gebouwen krijgen de mogelijkheid om energie op te wekken en op te slaan, en we voorzien in een geavanceerd energiemanagementsysteem waarin we met algoritmes bepalen hoe we de beschikbare energie het beste kunnen inzetten.”

“Sunrock gaat ons helpen de efficiëntie van het opwekken, gebruiken en opslaan van zonne-energie sterk te verhogen,” aldus Beckmann. “Ook het distribueren van de stroom richting bijvoorbeeld laadvoorzieningen hoort hierbij. We zijn nu al erg te spreken over de manier waarop Sunrock proactief met ons meedenkt over innovatie.” Naast innovaties op het gebied van zonne-energie wil Intospace in de toekomst ook stappen maken met nieuwe technieken op het gebied van batterijen en energiemanagement.

Verder verduurzamen

“Met deze strategische samenwerking slaan Sunrock en Intospace de handen ineen om impact te maken en het logistieke vastgoed van Intospace verder te verduurzamen”, zegt Sunrock-CCO Maurits van Oranje. “Sunrock heeft de expertise in huis om voor Intospace de gehele ontwikkeling en exploitatie van het zonnedak voor haar rekening te nemen, terwijl Intospace de regie houdt over hoe de energie strategisch kan worden ingezet. Met dit partnerschap wordt het mogelijk om op deze basis veel nieuwe projecten met elkaar te realiseren.”

Het eerste ontwikkelingsproject van Intospace waarbij de samenwerking gestalte krijgt is de onlangs door Intospace opgeleverde ontwikkeling voor onder meer Albert Heijn en HEMA op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Met de andere projecten die op de rol staan erbij gaan Intospace en Sunrock dit jaar samen zo’n 170.000 vierkante meter aan zonnedak opleveren. Die hoeveelheid zonnepanelen levert een jaarproductie op van ongeveer 18 gigawattuur aan duurzame energie, het equivalent van het verbruik van ongeveer 5.000 gemiddelde huishoudens.

Foto: Intospace-CEO Tim Beckmann, Sunrock-CEO Johannes Duijzer en Sunrock-CCO Maurits van Oranje bij de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst.