Uit een onderzoek van PAN Nederland blijkt dat alle onderzochte 14 gangbare soorten bloembollen PFAS-pesticiden bevatten. Gemiddeld werden meer dan 7 soorten landbouwgif op de bollen gevonden. Een deel van deze bloembollen werden als bij- en vlindervriendelijk verkocht. Er werden ook meerdere soorten verboden gif gevonden. De bloembollen bleken aanzienlijk meer vervuild dan bij een soortgelijke test vorig jaar. De bloembollen met het verboden gif zijn na de vondst uit de schappen gehaald. Margriet Mantingh: “In de lente zie je een mooie bloem boven de grond komen maar zie je niet dat onder de grond in je tuin zich ondertussen de PFAS ophoopt.” De onderzochte biologische bloembollen bleken vrij van pesticiden.

Veel PFAS-Pesticiden

Alle in een gecertificeerd laboratorium geteste 14 gangbare bloembollen bleken besmet met 1 tot 3 verschillende PFAS-pesticiden; het PFAS-fungicide fluopyram, dat in verband wordt gebracht met neurodegeneratieve effecten, is in 83% van de bollen gevonden. Een ander PFAS-fungicide fludioxonil, een Kandidaat voor Vervanging (KvV) en een hormoonverstoorder is in 64% van de gangbare bloembollen gevonden; het systemische werkende PFAS-insecticide flonicamid in 21 % van de monsters en het hormoonverstorende, reprotoxische PFAS-fungicide fluazinam in 14% van de monsters.

Weer veel residuen

In de 14 gangbare monsters zijn in totaal 25 verschillende stoffen gevonden, waarvan 18 werkzame stoffen en 7 afbraakproducten (metabolieten). Alle onderzochte gangbare bloembollen zijn besmet met één of meerdere fungiciden (middelen tegen schimmels).

Waren in 2024 de onderzochte 13 bloembollen gemiddeld met 1,7 verschillende stoffen en gemiddeld 0,15 mg/kg besmet, in 2025 bevatten de onderzochte bloembollen 7,2 verschillende stoffen met een gemiddeld gehalte van 0,99 mg/kg. Vergeleken met 2024 is er dus sprake van een flinke toename.

Verboden stoffen

In 3 monsters zijn 4 verschillende verboden pesticiden aangetroffen. In de gele crocus mammouth van Intratuin en van Welkoop is het in 2023 verboden fungicide prochloraz en twee omzettingsproducten van prochloraz gevonden. Prochloraz is zeer slecht afbreekbaar. In een monster tulpen van Intratuin is het sinds 2012 verboden herbicide en hormoonverstorende stof asulam gevonden. De aangetroffen verboden stoffen hoeven niet per definitie illegaal gebruik te zijn geweest. Beide tuincentra hebben na kennisgeving van de analyseresultaten de betroffen bloembollen uit de schappen verwijderd.

Biologische bollen

In alle drie bemonsterde tuincentra worden biologisch geteelde bloembollen aangeboden. In de biologische tulpen van Intratuin en de bio mix van Welkoop zijn geen residuen gevonden, waarbij de detectielimiet 0,01 mg/kg bedroeg.

Margriet Mantingh, voorzitter PAN-NL: “Eerst hebben de bloembollen bij de kweek de natuur vervuild en insecten gedood en na de verkoop wordt dat in je tuin nog eens dunnetjes overgedaan.”

Telers zullen verdere stappen moeten ondernemen om voor hun eigen gezondheid, voor het bodemleven én insecten veilig plantmateriaal te produceren. In 2025 heeft de Tuinbranche bekend gemaakt dat ze de doelstelling van 70% gifvrije planten in 2030 omarmt. Ook bloembollen- en knollen zullen tot deze doelstelling moeten behoren. Overleg, uitwisseling van kennis en ervaring met telers die zonder chemische middelen bollen kweken, zal noodzakelijk zijn.