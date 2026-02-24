Gezondheidsorganisaties, milieuclubs en omwonenden rondom Chemours bieden de Tweede Kamer vandaag een petitie aan met ruim 26.000 handtekeningen, voor strengere maatregelen tegen PFAS. De oproep volgt op de recente uitspraak van de rechter dat Nederland zich aan de huidige regels houdt. Volgens artsen, omwonenden en milieubeschermers zijn die regels echter volstrekt ontoereikend om mens en milieu te beschermen. ‘Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving, en deze uitspraak laat helaas zien dat voldoen aan regels, nog niet betekent dat de overheid onze gezondheid en omgeving goed beschermt. Het uitblijven van effectief beleid kost de samenleving vele miljarden’, zeggen de organisaties.

Op de eerste werkdag van het nieuwe kabinet roepen de organisaties het kabinet daarom op om uitvoering te geven aan het stembusakkoord PFAS-vrij Nederland, dat eerder al werd ondertekend door zeven politieke partijen waaronder D66 en GroenLinks-PvdA. De opstellers gaan vandaag in gesprek met Tweede Kamerleden en overhandigen daarbij een manifest met concrete voorstellen ter verbetering van het beleid, ondersteund met de handtekeningen van meer dan 26.000 mensen.

Schadelijk voor ontwikkeling kinderen

Vrijwel alle Nederlanders hebben inmiddels PFAS-waarden in hun bloed die boven de gezondheidskundige grens liggen (RIVM). Blootstelling aan PFAS wordt in verband gebracht met aantasting van het immuunsysteem, leverschade, kanker en de verstoring van de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Elena Alam, arts: ‘Als arts maak ik me grote zorgen over het risico dat PFAS opleveren: voor de ontwikkeling van ongeboren kinderen en de gezondheid van jonge kinderen, van een slechtere respons op vaccinaties tot effecten op het immuunsysteem. Terwijl we deze stoffen via lucht, water en voedsel nauwelijks kunnen vermijden.’

Anneke van Veen, bezorgde omwonende uit Dordrecht (Chemours): ‘Het kabinet spreekt over PFAS als een risico, maar het ontwikkelt zich in een rap tempo tot een crisis die iedere dag groter wordt. Kabinet, laat alsjeblieft zien dat de gezondheid en een gezonde leefomgeving voor onze toekomst cruciaal is en stop lozingen van PFAS zo snel mogelijk.’

Nederland meest PFAS-vervuild

Uit recent onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat PFAS-vervuiling Europa tegen 2050 tot 440 miljard euro kan kosten als gevolg van gezondheidsschade en het opruimen van vervuilde gebieden. Nederland behoort tot de landen waar de grootste hoeveelheid vervuilde locaties zijn geregistreerd.

Nederland blijft achter

De organisaties pleiten onder andere voor een nationaal PFAS-verbod, vooruitlopend op Europese regelgeving en een verbod op PFAS in pesticiden, verpakkingen en consumentenproducten. In Frankrijk en Denemarken is daarvoor al wetgeving van kracht. Ook vragen ze Den Haag om de vergunningverlening, toezicht en handhaving te versterken, zodat bedrijven niet ongestraft kunnen blijven lozen.

Stembusakkoord

Deze petitie is een initiatief van Groene Zorg Alliantie, Natuur & Milieu, Stichting Tegengif, STOP PFAS STOP CHEMOURS, Gezondheid op 1, Actiegroep gezondheid voor Alles, Bezorgde Omwonenden Dordrecht, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en DeGoedeZaak. Eerder lanceerden zij het PFAS stembusakkoord voor een PFAS-vrij Nederland.